Усик не помог: легенду бокса тайком сняли на видео на матче сборной Украины

Боксер посетил футбольный матч как обычный болельщик

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF, олимпийский чемпион, первый вице-президент ФК "Полесье" Александр Усик (24-0, 15 КО) посетил матч Украина — Швеция (1:3) в Валенсии (Испания). К слову, боксер находился на трибунах вместе с другими болельщиками.

Что нужно знать

Украина неудачно завершила отбор на ЧМ-2026

Усик пришел поболеть за Сине-желтых

В сети показали, как боксер пел гимн Украины

Соответствующее видео опубликовал пользователь daskalyuk_08 в threads. Он заснял реакцию боксера на гимн Украины, а также позднее сделал с ним совместное фото. Александр во время национального гимна приложил руку к сердцу, а также пел его вместе с тысячами украинцев.

К сожалению, присутствие чемпиона никак не повлияло на игру украинских футболистов. Сине-желтые позорно проиграли матч и остались без путевки на ЧМ-2026.

Полный видеообзор матча Украина — Швеция. Источник видео — Megogo.

Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо было выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. Теперь шведы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против Польши. В случае успеха скандинавы сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. На украинцев ожидает товарищеская игра с албанцами (31 марта).

Отметим, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.