Чисора - Уайлдер: видео боя
"Война" и "Бронзовый бомбардировщик" провели супербой в Британии
В субботу, 4 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу сразились британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО).
Что нужно знать
- Бой Чисора — Уайлдер возглавил шоу в Лондоне
- Деонтей приблизился к чемпионскому поединку
- Дерек попрощался с боксом
"Телеграф" провел онлайн-трансляцию боя Чисора — Уайлдер. Поединок "Войны" и "Бронзового бомбардировщика" завершился победой американца раздельным решением судей.
Видео боя Чисора — Уайлдер
Судьи отдали победу Уайлдеру раздельным решением — 115-111, 115-113, 112-115.
12-й раунд: Боксеры прошли всю дистанцию. Ждем решение судей.
11-й раунд: Дерек выпал за канаты — нокдаун засчитан! За 20 секунд до конца раунда Чисора ответил своим нокдауном!
10-й раунд: "Война" занял угол ринга и минуту не наносил удары в ответ, ожидая ошибки соперника. Оппоненты завершили раунд в клинче.
9-й раунд: Чисора атакует, после чего спасается в клинчах. Так он провел последние 3 минуты.
8-й раунд: Дерек после размена упал — нокдаун! В конце 3-минутки британец едва не отправил в нокдаун оппонента.
7-й раунд: "Война" вновь потерял баланс и завалился вместе с соперником.
6-й раунд. Чисора идет на соперника и обменивается тяжелыми ударами. Произойдет чудо, если мы увидим сегодня 12 раундов.
5-й раунд: Уайлдер пытается джебом удержать Чисору, но это очень сложно. Британец вновь упал — без нокдауна. Дерек все чаще попадает своими размашистыми ударами, но вновь оказывается на настиле ринга.
4-й раунд. После одного из клинчей Уайлдер рухнул на канвас. Оба боксера очень устали. В конце раунда "Война" едва не уронил соперника.
3-й раунд. Британец в какой-то момент остановился и американец его попросту добивал. Видимо, все из-за рассечения (глаза залило кровью и он ничего не видел).
2-й раунд. Боксеры пошли в размен ударами. В конце раунда Дерек коленом задел настил ринга.
1-й раунд. Чисора с первый секунд пошел в атаку, британец сокращает дистанцию, но нарывается на клинчи. В конце 3-минутки Дерек и Уайлдер повисли на канатах и не реагировали на команду "стоп" от рефери, из-за чего получили предупреждения.
Бой начался!
Чисора и Уайлдер готовятся к выходу на ринг.
Чисора и Уайлдер готовятся к бою.
Вайлдер прибыл на арену.
Чисора прибыл на арену.
Добавим, что Дерек — небольшой фаворит в противостоянии с американцем.
Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года.
Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.