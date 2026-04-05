Чисора - Уайлдер: видео боя

"Война" и "Бронзовый бомбардировщик" провели супербой в Британии

В субботу, 4 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу сразились британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО).

Что нужно знать

Бой Чисора — Уайлдер возглавил шоу в Лондоне

Деонтей приблизился к чемпионскому поединку

Дерек попрощался с боксом

"Телеграф" провел онлайн-трансляцию боя Чисора — Уайлдер. Поединок "Войны" и "Бронзового бомбардировщика" завершился победой американца раздельным решением судей.

Судьи отдали победу Уайлдеру раздельным решением — 115-111, 115-113, 112-115.

12-й раунд: Боксеры прошли всю дистанцию. Ждем решение судей.

11-й раунд: Дерек выпал за канаты — нокдаун засчитан! За 20 секунд до конца раунда Чисора ответил своим нокдауном!

10-й раунд: "Война" занял угол ринга и минуту не наносил удары в ответ, ожидая ошибки соперника. Оппоненты завершили раунд в клинче.

9-й раунд: Чисора атакует, после чего спасается в клинчах. Так он провел последние 3 минуты.

8-й раунд: Дерек после размена упал — нокдаун! В конце 3-минутки британец едва не отправил в нокдаун оппонента.

7-й раунд: "Война" вновь потерял баланс и завалился вместе с соперником.

6-й раунд. Чисора идет на соперника и обменивается тяжелыми ударами. Произойдет чудо, если мы увидим сегодня 12 раундов.

5-й раунд: Уайлдер пытается джебом удержать Чисору, но это очень сложно. Британец вновь упал — без нокдауна. Дерек все чаще попадает своими размашистыми ударами, но вновь оказывается на настиле ринга.

4-й раунд. После одного из клинчей Уайлдер рухнул на канвас. Оба боксера очень устали. В конце раунда "Война" едва не уронил соперника.

3-й раунд. Британец в какой-то момент остановился и американец его попросту добивал. Видимо, все из-за рассечения (глаза залило кровью и он ничего не видел).

2-й раунд. Боксеры пошли в размен ударами. В конце раунда Дерек коленом задел настил ринга.

1-й раунд. Чисора с первый секунд пошел в атаку, британец сокращает дистанцию, но нарывается на клинчи. В конце 3-минутки Дерек и Уайлдер повисли на канатах и не реагировали на команду "стоп" от рефери, из-за чего получили предупреждения.

Бой начался!

Чисора и Уайлдер готовятся к выходу на ринг.

Вайлдер прибыл на арену.

Чисора прибыл на арену.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть шоу бокса Чисора — Уайлдер в Украине. Добавим, что Дерек — небольшой фаворит в противостоянии с американцем.

Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.