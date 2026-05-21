"Без этого нет Рады": в "Слуге народа" раскрыли детали встречи с Зеленским

Во фракции заявили о важности единства для работы парламента

Вопросы единства фракции и дальнейшей работы Верховной Рады стали главными во время встречи руководства фракции "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил народный депутат Максим Ткаченко. "Вопрос был один — единство фракции "Слуга народа" и соответственно это единство парламента. Потому что без "Слуги народа", без нашего фракции монобольшинства нет парламента", — отметил парламентарий.

Максим Ткаченко/ Фото: "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия очертил темы встречи как вопрос евроинтеграционного курса Украины и усиление устойчивости государства. По его словам, на следующей неделе работа продолжится в более широком формате, а в ближайшее время также планируется заседание фракции с участием президента.

Встреча заместителей председателя фракции "Слуга Народа"/ Фото: Давид Арахамия

Справка: На май 2026 во фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде Украины входят 228 народных депутатов. Для содержания монобольшинства требуется не менее 226 нардепов, ведь это количество считается от конституционного (450), а не фактического (392) числа парламентариев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению экспертов, У страна переживает кризис парламентаризма, а Верховная Рада потеряла ключевую роль в политической системе. И хотя выборы не возможны, выход во всестороннем соблюдении Конституции.