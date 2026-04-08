Россия переписывает историю Украины в мире. Нардепка объяснила, что нужно изменить

Россия имеет целые институты, работающие над распространением ее версии истории

Украинская история с российскими нарративами до сих пор встречается в западных изданиях. Среди таких была даже солидная Британская энциклопедия. Авторы не смогли назвать войну в Украине войной, а использовали российский вариант "спецоперации" и это не единственный пример.

Украинский нардеп Наталья Пипа добилась внесения правок на освещение украинской истории на страницах издания "History: The Definitive Visual Guide". В частности, скорректированы данные о начале полномасштабного вторжения, Голодомора, разрушения Киева монголами в 1240 году и даже описания Украины, в котором до этого упоминали Россию. "Телеграф" пообщался с нардепом о дальнейших планах на исправление неточностей в западных изданиях и смещение акцентов с России при разговорах об Украине.

Единичные победы вместо системной работы

Подобная поправка, как и то, что названия украинских городов время от времени пишут правильно — только прецедент, считает Наталья Пипа.

"Киев уже почти всюду пишут правильно, но еще где-то писали Одесса, Каменец-Подольский, Львов и так далее (российское и украинское написание отличаются, — ред.). То, например, в британском издательстве другом, который издает такую известную книгу Maps, то там мы просили и нас слышали, и вносили коррективы. И действительно интересно, когда Киев пишет правильно, а другие города — неправильно", — объясняет народный депутат.

Таких прецедентов немало, однако системная работа на государственном уровне не ведется, в частности, для корректировки зарубежных учебников. Как объясняет парламентарий — нет ни одного должностного лица, которое этим системно занималось бы. Она предполагает, что это мог быть Украинский институт при МИД, ведь именно так формируется образ Украины в мире. На случаи пропаганды РФ в текстах по Украине реагируют точечно.

Россия работает системно — Украина только начинает

В отличие от Украины Россия ведет системную работу в информационном поле. Речь идет не только о пропаганде, но и о влиянии на академическую среду.

Нет у нас сегодня, не то, что учреждения, нет конкретного должностного лица, которое занимается этим изо дня в день. В то время, когда у России есть целые институты, которые с этим работают, и когда в университетах все кафедры славистики — это по факту кафедры России Наталья Пипа, народный депутат

Украина только сейчас начала работать в этом направлении, и, по мнению Пипы, это нужно решать как можно быстрее, по крайней мере, на уровне создания должности для этого. Ведь пропаганда — информационное измерение войны, а книги и учебники влияют на ее формирование. "Ведь вопрос, кому верить или Путину, который сказал, что Украины никогда не существовало и Русь — это от слова Россия, а не наоборот, что Русь со столицей в Киеве", — отмечает нардеп.

Пример неточностей на страницах издания "History: The Definitive Visual Guide" 2023 года/Фото из фейсбука Натали Пипы

Исправление неточностей на страницах издания "History: The Definitive Visual Guide" 2025 года/Фото из фейсбука Натали Пипы

МИД перегружен, но альтернативы пока нет

Имеющиеся культурные атташе не могут справиться с объемом выросших задач, после того как украинцы массово выехали за границу. В каждом посольстве человека, который реагировал бы на неточности в книгах и учебниках, найти сложно, реалистичнее — создать отдел в МИД. В настоящее время работа также направлена на то, что снизить влияние российских нарративов в Европе, в частности, удалось отменить одно из событий с подобными идеями, однако это не всегда удается.

"Выступление этой известной певицы оперной не удалось остановить. Ни в Британии, ни в Швейцарии, российской, финансирующей войну в Украине, в том числе и криптовалютой, есть доказательства. Не удалось. Очень любимая певица", — говорит Пипа о выступлении российской певицы Анны Нетребко, против которого выступал украинский МИД.

