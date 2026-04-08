Украинцев могут заставить разбирать завалы: юрист рассказал, как это работает со стороны закона

Принудить могут не всех — есть три категории, которых это точно не коснется

В Одессе военная администрация решила привлекать людей к общественно полезным работам – от разбора завалов до дежурства в пунктах несокрушимости. Речь идет не только о безработных или ВПЛ, но и о части работающих граждан. При этом важный нюанс — такая трудовая повинность не является добровольной.

Что нужно знать:

Среди работ: разбор завалов, строительство укрытий, погрузка гуманитарной помощи, дежурство в пунктах несокрушимости

Оплата за общественно полезные работы должна быть не ниже средней зарплаты

Закон разрешает такие работы во время военного положения, но они не могут использоваться для прибыльной деятельности бизнеса

Больше всего вопросов вызвало то, могут ли заставить работать, кто именно подпадает под решение и не начнутся ли "разнарядки" по квартирам. "Телеграф" пообщался с юристом Игорем Чудовским, чтобы разобраться, где здесь закон, а где риски злоупотреблений. Как отметил специалист, вопрос сложный потому, что никогда не использовали практически.

О каких работах идет речь и кого касается

Как говорится в распоряжении, речь идет о разборе завалов, строительстве и ремонте укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах несокрушимости, изготовлении маскировочных сеток и т.д. Среди категорий названы безработные, ВПЛ, ветераны, другие незанятые лица, а также работники предприятий, работающих во время военного положения. Будут формировать бригады из трудоспособных лиц в возрасте от 18 до 65 лет, а пенсионеры могут приобщаться добровольно. Работникам будут платить.

По словам юриста, правовая база для таких решений существует. "В военное положение государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольных началах, и это не противоречит Конституции, потому что статья 43 прямо говорит: работа, выполняемая в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом в конституционном смысле", — говорит Чудовский.

На практике это должно работать по механизму. Сначала – решение военной администрации или командования, определение видов работ, заказчиков, исполнителей, категорий лиц, далее – оформление привлечения. "Это не значит, что кто-либо с удостоверением может ходить по квартирам и "расписывать людей по объектам", — подчеркивает юрист.

Нюансы для работающих

Имеющих работу могут привлекать только по согласованию с работодателем. "За таким работником сохраняется его основное место работы, а оплата за общественно полезные работы не может быть ниже средней зарплаты по основному месту работы", — рассказывает о гарантиях для привлеченных Чудовский. Не привлекаются к трудовой повинности те, кто уже вовлечен в оборонную сферу, защиту критической инфраструктуры или забронирован.

Безработные и ВПЛ

Для безработных и переселенцев ситуация иная. "Если человек является безработным, центр занятости в период военного положения может предложить ему общественно полезные работы. Отказ от таких работ является основанием для прекращения регистрации безработного. То есть схема здесь не "ты завтра раб государства", а "тебе предлагают работу в рамках режима военного положения, и отказ влечет за собой утрату статуса безработного", — объясняет юрист. "Для ВПЛ закон не предусматривает автоматического отдельного режима "всех на лопаты"; если ВПЛ является трудоспособным незанятым лицом и подпадает под определенные категории, ее могут привлечь в общем порядке", — отмечает юрист.

Где проходит граница: оборона или бизнес

Главное – общественно полезные работы не могут быть связаны с предпринимательством и прибыльной деятельностью. Нельзя маскировать коммерцию под "общественную необходимость".

Отправить людей "на колбасу" или "на водку", чтобы частный бизнес не остановил прибыль, — это уже не об общественно полезных работах, а об очень скользкой правовой самодеятельности. Другое дело — разбор завалов по прилету, строительство укрытия, ликвидация последствий обстрела, гуманитарное обеспечение, работы по гражданской защите. Вот так. Поставить безработного фасовать сосиски под вывеской "оборонительная необходимость" — нет. Игорь Чудовский, юрист

Механизм военного положения позволяет использовать ресурсы не только государственных, но и частных предприятий. Однако есть ограничения — перечень разрешенных работ, порядок Кабмина и пределы указа о военном положении.

"Юридически это возможно, но не "всех безработных на разбор завалов", не "завтра отправить 10 сотрудников частной фирмы на чужой завод", и уж точно не "помощь частному бизнесу зарабатывать под прикрытием военного положения". Закон разрешает краткосрочное привлечение к работам оборонного и спасательного характера, с оформлением, оплатой, сохранением рабочего места и в четко определенных пределах. А все, что начинает пахнуть бесплатной рабочей силой для чужой прибыли, — это уже история не об обороне государства, а о злоупотреблении властью", — резюмирует юрист.

