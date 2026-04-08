Трамп согласился на перемирие, Иран празднует победу. Что происходит на Ближнем Востоке

Тегеран передал Вашингтону свои требования

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие в войне с Ираном. Тегеран заявил, что победил, а Штаты якобы согласились на его условия.

О перемирии Трамп написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что согласился на просьбу Пакистана сдержать "разрушительные действия".

Трамп согласился на перемирие с Ираном — что он сказал

При согласии Ирана на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Это будет двустороннее перемирие, Дональд Трамп

Он добавил, что Штаты "выполнили и превзошли все военные задачи". Также страна продвинулась в направлении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Иран передал США 10 требований — что о них говорит Трамп

Президент США сообщил, что получил от Тегерана предложение для перемирия из 10 пунктов. По его словам, "она является приемлемой основой для переговоров".

Почти все спорные моменты были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение, — пишет Трамп

Тегеран заявил, что Вашингтон проиграл и согласился на его условия

В то же время в Тегеране заявляют, что Вашингтон проиграл и согласился на 10 пунктов его мирного плана, сообщает The New York Times. Совет нацбезопасности Ирана обнародовал заявление, в котором утверждает, что Тегеран одержал победу, а США якобы еще на 10-й день войны поняли, что не победят.

Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и снова подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми, — говорится в заявлении

Чего Иран требует от США

Также Совет национальной безопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана. Речь идет о следующих требованиях:

обязательство о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

согласие на обогащение урана;

отмена всех первичных санкций;

отмена всех вторичных санкций;

прекращение действия всех резолюций Совбеза ООН;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплата компенсации Ирану;

вывод американских боевых сил из региона;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

Однако Трамп писал лишь о готовности обсудить предложение из 10 пунктов. Кроме того, как пишет AP в иранской версии плана, переведенной на персидский язык, Иран включил фразу "принятие обогащения урана" для своей ядерной программы. Этого пункта якобы не было в английских версиях, которые иранские дипломаты передали журналистам. Американский лидер неоднократно отмечал, что полное прекращение иранской ядерной программы является ключевым моментом войны.

Израиль тоже согласился на перемирие, но боевые действия продолжаются

Израиль и Иран также достигли соглашения о двухнедельном перемирии. В то же время США прекратили боевые действия в отношении Ирана, Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами.

По данным The Times of Israel, что ВВС Израиля продолжают наносить удары. Иран также выпустил несколько залпов баллистических ракет по Израилю.

Откроет ли Иран Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил перемирие с США и заявил, что в этот период Тегеран открывает Ормузский пролив. В то же время, как пишет Associated Press, Иран и Оман смогут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив. Такое разрешение предусмотрено в рамках двухнедельного перемирия, достигнутого из США через посредников.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему блокирование Ормузского пролива выгодно России. Через нее проходит около 20% мировой нефти.