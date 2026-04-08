В "АТБ" мегаскидки на популярный кофе: большой выбор и сотни гривен экономии

Снижение ценников на товары — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж

В сети супермаркетов "АТБ" действует акционное предложение "праздничная корзинка". Благодаря ему, например, можно выгодно приобрести кофе популярных брендов по сниженной цене.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на акционную газету "АТБ". Согласно ей, в магазинах сети с 1 по 14 апреля действуют такие предложения:

Растворимый кофе "Ambassador" Premium (200 г) — 269 гривен вместо 477 (скидка 43%), молотый кофе "Ambassador" Premium (225 г) — 177 гривен вместо 296 (скидка 40%), молотый кофе "Ambassador" Dark Roast — 154 гривны вместо 258 (скидка 40%), кофе в зернах "Ambassador" Majestic (1 кг) 637 вместо гривен 1063 (скидка 40%);

Растворимый кофе "Nescafe" Gold (280 г) — 413 гривен вместо 636 (скидка 35%), растворимый кофе "Nescafe" Gold (200 г) — 305 гривен вместо 470 (скидка 35%), растворимый кофе "Nescafe" Espresso (150 г) — 311 гривен вместо 479 (скидка 35%).

Молотый кофе Himmel Silber (500 г) — 205 гривен вместо 295 (скидка 30%), молотый кофе Himmel Silber "Platin" (250 г) — 114 гривен вместо 164 (скидка 30%);

Растворимый кофе "Jacobs" (95 г) 193 гривны вместо 329 (скидка 41%), растворимый кофе "Jacobs" (280 г) — 391 гривна вместо 681 (скидка 41%).

Кофе в зернах "De Luxe Foods&Goods Selected" (1 кг) — 708 вместо 944 (скидка 25%).

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменилась цена пасхальной корзины за год.