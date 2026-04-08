Цена на нефть резко рухнула: может ли подешеветь топливо в Украине

Первые АЗК начали снижать цены, но еще не все игроки рынка отреагировали

Временное затишье на Ближнем Востоке привело к тому, что цена на нефть марки Brent резко упала ниже отметки в $95 за баррель, потеряв около 14-16% своей стоимости за один день. Однако эксперты призывают преждевременно не радоваться и не ждать мгновенного снижения цен.

Что нужно знать:

Для возможного удешевления требуется несколько дней стабильно низких котировок

По состоянию на 8 апреля цены на топливо в Украине в основном продолжали расти.

В то же время, некоторые сети уже снизили цены.

Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, раздался хороший сигнал, и его должно быть достаточно, чтобы цены перестали расти и зафиксировались на текущем уровне.

"Следим за ситуацией, ведь такие перепады имели место и в марте, но все возвращалось назад. Дальнейшие события будет определять динамика биржевых цен на нефтепродукты", — говорит эксперт. Прогнозировать цены пока не берется, ведь ситуация шаткая.

Котировки дизтоплива на Лондонской бирже/ Скриншот

Аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко считает, что рост стоимости горючего прекратится, но об удешевлении говорить пока рано: "Надо пару дней, чтобы котировки побыли низкими". Однако заметим, что цены на топливо в Украине по состоянию на 8 апреля все еще росли. В частности, по данным эксперта — на ОККО добавили 1,9 грн/литр в дизтопливо со вчера, а на WOG дизель подорожал на 1,1 грн/л. Это произошло в полночь, отмечает эксперт, так что делать это могли до событий в мире.

Однако рынок уже начал реагировать, в частности, на заправках сети "Укрнафта" цена на дизель упала на 1 грн на литре, а на UPG — 2 грн/л.

Что касается цены на бензин, то он дорожал точечно, в том числе на заправках "Укрнефть" и KLO. А95 подорожал по сравнению с 7 апреля:

Укрнефть: с 73,40 до 73,99 (+0,59 грн)

KLO: с 73,69 до 75,09 (+1,40 грн)

Какая цена горючего в Украине

Цена на все виды горючего понемногу или нет, но в большинстве своем выросла по состоянию на утро 8 апреля. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что ожидают снижения цен на всех АЗК.

Цены на топливо 8 апреля/Источник: Главком

