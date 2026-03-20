Усик впервые привез суперзвезду бокса в Украину: для чего он тут

Именитый боксер приехал в Украине, несмотря на войну

В пятницу, 20 марта, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) вернулся в Украину. Украинец неожиданно приехал не один.

Что нужно знать

Усик вернулся в Украине вместе с Энтони Джошуа

AJ впервые посещает нашу страну

Александр и Энтони дважды были соперниками на ринге

Гостем нашей страны впервые стал британский боксер, бывший чемпион мира в хевивейте, олимпийский чемпион Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). AJ, вероятно, станет главной приглашенной звездой вечера бокса Rising Stars от компании Usyk 17 Promotions в Киеве. Кроме того, Джошуа обещал своему украинскому тренеру посетить Украину.

Усик и Джошуа прибыли в Украину вечером. Александр уже познакомил знаменитого боксера с украинской культурой.

Александр Усик привез Энтони Джошуа в Украину/Фото: t.me/officialusyk

Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами! Александр Усик

Отметим, Усик и Джошуа провели два боя между собой. Оба поединка завершились победой украинца решением судей.

Александр и Энтони остались в хороших отношениях после очных битв. А перед боем с Джейком Полом AJ и вовсе тренировался в лагере Усика, где работал с украинским тренером. После победы над Полом британец отправился в Нигерию, где угодил в смертельную аварию. Боксер потерял сразу двух тренеров-друзей и был готов закончить со спортом. Позднее Джошуа вернулся к тренировкам и был замечен в тренировочном лагере Усика.

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.