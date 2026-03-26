Украинцы недовольны "платной" трансляцией матча Украина - Швеция: ответ Megogo

Сине-желтые проведут важную игру в квалификации на ЧМ-2026

Матч сборной Украины против Швеции еще не начался, а в сети уже разгорелись споры из-за игры. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Швеция.

Что нужно знать

Украина сыграет с Швецией

Megogo — официальный транслятор отбора на ЧМ-2026

Медиа-платформа ответила на критику

Дело в том, что некоторые пользователи недовольны отсутствием бесплатной трансляции, хотя официальный транслятор встречи Megogo предоставляет такую возможность, правда, только в эфире Т2 и кабельных сетях. В threads критикуют Megogo и Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

К примеру, пользователь denis_tsyganenko считает, что медиа-платформа стала монополистом на этом рынке. Он критикует сервис из-за отсутствия возможности купить просмотр одного матча. Чтобы легально посмотреть игру в сети необходимо приобрести месячную подписку на Megogo (стоимость от 161 до 449 грн в зависимости от пакета услуг).

Некоторые поддержали denis_tsyganenko, другие отметили, что у нас в стране все еще действуют законы рынка.

Еще один пользователь _taburyanskyi_ попросил Megogo сделать просмотр матча Украина — Швеция бесплатно. Медиасервис ответил ему, что игру можно посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Напомним, для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут 1-матчевую дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.