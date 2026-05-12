Больше не помеха: почему украинцам за 50 станет легче найти работу

Специалистам в возрасте придется овладевать некоторыми навыками

Украинские работодатели все чаще будут вынуждены нанимать работников старше 50 лет, ведь рынок труда уже потерял значительное количество специалистов молодого и среднего возраста из-за войны, миграции и мобилизации. Программы переобучения будут также способствовать трудоустройству опытных специалистов.

Таким мнением доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины Ирина Курило поделилась с "Телеграфом".

В условиях, когда бизнес стоит перед очень острой производственной необходимостью, работодатели будут вынуждены нанимать людей старше 50 лет. Возможно, это произойдет не так быстро, но в перспективе – вполне реально.

"Основным является демографический фактор, потому что из-за миграции и мобилизационных процессов рынок труда потерял огромное количество специалистов молодого и среднего возраста", — отметила эксперт.

Поэтому часто у работодателей во многих сферах просто не будет выбора. Им придется либо нанимать опытных людей 50+, либо закрывать бизнес. Также этому будут способствовать программы переучивания.

Как отметила профессор, в мире есть определенный опыт, например ориентированная на женщин программа UNFPA. Он показал, что если патронировать этих работников, можно вернуть их на рынок труда. Очень многое зависит как от работодателей, так и от самих людей.

"Если человек, например, давно выпал из профессии и не очень готов учиться новому, ожидает что-то как раньше, то ему будет очень сложно. Он, скорее всего, сам не сможет влиться в рынок труда снова", – объяснила Курило.

В то же время, если человек с хорошим практическим опытом, дисциплиной, стабильностью, нормальной коммуникацией и захочет переучиться, то его, очевидно, охотно будут брать, считает она.

Эксперт отметила, что у работников старше 50 лет есть свои плюсы:

эмоциональная стабильность по сравнению с младшим поколением,

ответственность,

меньшая склонность к импульсивным увольнениям и смене места работы,

большая рассудительность в кризисных ситуациях.

Напомним, работодателей поощряют привлекать к работе людей старше 50 лет. Для них запускают программу "Опыт имеет значение", чтобы помочь специалистам вернуться на рынок труда. Как пояснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, наша страна уже сейчас испытывает острый дефицит кадров, особенно в строительстве и оборонной промышленности, однако есть барьеры, в том числе недостаточные цифровые навыки и возрастные стереотипы.