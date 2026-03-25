"Революция" в украинском футболе: "Шахтер" против, "Динамо" молчит, а Шевченко открыт к диалогу

В отечественном футболе бурлят нешуточные страсти

На зов "Полесья" откликнулись большинство клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Житомирский клуб требует реформировать систему судейства.

"Полесье" требует реформировать судейский корпус в Украине

Часть клубов поддерживает Волков, "Шахтер" сделал заявление, "Динамо" молчит

Шевченко созвал владельцев клубов УПЛ в Дом футбола

"Верес", "Металлист 1925", "Колос", "Кривбасс", "Рух", "Оболонь", "Кудровка", "Полтава" публично поддержали "Полесье". "Шахтер" и ЛНЗ заняли иную позицию — клубы не могут выступать в роли карательного органа. "Динамо" хранит молчание. Об этом сообщает "Телеграф".

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич отметил, что клубы устали от "старой" системы судейства. По его мнению, нужно отделить арбитров от Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украинские клубы недовольны уровнем арбитража в Украине. Поддержка позиции "Полесья" — сигнал, что клубы устали от старой системы и нужны изменения. Цель этих изменений – создание самостоятельного и независимого от УАФ судейского органа по аналогии с тем, как это работает в Англии или Германии. В частности, чтобы клубы могли прозрачно видеть оценку, логику назначения и ранжирование арбитров. Только при таких условиях у нас будет шанс избежать судейских скандалов. Геннадий Буткевич

В "Шахтере" в комментарии для Tribuna.com заявили, что за работу арбитров в Украине должен отвечать соответствующий орган УАФ.

Футбольный клуб "Шахтер" последовательно придерживается неизменной позиции: мы выступаем за системное развитие судейства в украинском футболе на основе лучших европейских практик – с акцентом на прозрачные процедуры, единые стандарты и качественную подготовку арбитров. Мы понимаем сложность работы арбитров, наличие человеческого фактора, а также то, что формирование эффективной и устойчивой системы требует времени, последовательной работы и инвестиций в обучение и развитие. Мы считаем, что это находится в компетенции соответствующих футбольных органов и должно решаться в рамках установленных процедур и регламентов. Клубы не могут выступать в роли карательного органа. Важно проводить разграничение между ошибками, которые могут возникать из-за человеческого фактора, и сговором или коррупцией. В случае подозрений в сговоре группы лиц или коррупционных действиях соответствующие органы УАФ должны проводить проверку, устанавливать факты и принимать решения в соответствии с регламентами. Такие решения должны основываться исключительно на доказательствах, а не на предположениях. ФК Шахтер

Президент УАФ Андрей Шевченко инициировал встречу представителей клубов, УАФ и УПЛ. Мероприятие запланировано на 14 апреля в Доме футбола (Киев).

Этим обращением мы свидетельствуем вам о своем уважении и открытости к диалогу. В последние дни мы получили некоторые письма от украинских клубов и публичные заявления. Считаем нужным предоставить один комплексный публичный ответ на все обращения. Основные принципы, на которых строится работа УАФ сегодня, – открытость и прозрачность. Мы всегда открыты для совместной работы и готовы принимать адекватные и конструктивные предложения от вас, которые отвечают регламентным нормам УАФ, УЕФА и ФИФА. Андрей Шевченко

Примечательно, что киевское "Динамо" не делало никаких заявлений по этому поводу.

Напомним, "Полесье" осталось недовольным судейством в матче против "Динамо" (1:2). Житомирский клуб требует пожизненно отстранить от работы арбитра Дениса Шурмана, отвечавшего за VAR на игре с киевлянами.