На Евровидении выступила "Klavdia Petrivna": что известно

Представительница Швеции выступила в образе "инкогнито"

Первый полуфинал Евровидения 2026 года в Вене не обошелся без неожиданных сравнений с украинским шоубизнесом. Во время одного из выступлений комментаторы конкурса обратили внимание на интересное сходство с известной украинской артисткой, которая в свое время построила популярность вокруг загадочного образа и скрытия лица.

Речь идет о представительнице Швеции FELICIA, которая вышла на сцену с песней My System. Во время трансляции Тимур Мирошниченко и Василий Байдак отметили, что история шведской певицы очень похожа на путь Klavdia Petrivna.

На сцене Евровидения артистка сначала появлялась в маске, а позже — в больших темных очках, частично скрывающих ее лицо. Именно эта деталь и вызвала ассоциации с Klavdia Petrivna, которая также некоторое время оставалась "инкогнито" для публики. Как известно, FELICIA некоторое время не раскрывала свою личность полностью и выступала в загадочном сценическом образе.

К слову, Швеция традиционно входит в число главных фаворитов "Евровиденья". Страна уже семь раз побеждала в конкурсе.

В этом году конкурс проходит в Вене после победы австрийского артиста JJ с песней "Wasted Love". Гранд-финал запланирован на 16 мая, а полуфиналы проходят 12 и 14 мая. В конкурсе принимают участие 35 стран. Украину в этом году представляет Leléka с песней "Ridnym ".

