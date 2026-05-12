Дело Ермака: изменится ли что-нибудь для Украины на международной арене

По мнению Владимира Фесенко, похоронить дело окончательно вряд ли удастся, но то, что оно растянется, несомненно

Расследование причастности бывшего главы ОП Андрея Ермака к хищению средств на элитном строительстве не повлияет на переговорные позиции Украины. Напротив, оно подтвердит верховенство права в Украине и независимость антикоррупционных органов.

Что нужно знать:

Кейс Андрея Ермака не повлияет на позицию Киева на Западе

Намеки на причастность Зеленского могут ослабить дипломатическую позицию

Расследование демонстрирует работу верховенства права и независимость НАБУ

Такими мнениями поделились с "Телеграфом" эксперты. Для стабильности внутри Украины очень важно, чтобы громкое расследование не привело к возможному политическому кризису.

Как дело Ермака повлияет на переговорные позиции Украины

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко считает, что кейс Ермака не повлияет на позиции Киева на Западе. Причина в том, что это вопрос внутренних процессуальных действий, а не внешней политики, несмотря на то, что бывший руководитель Офиса президента возглавлял переговорную группу.

Александр Мережко

"Вообще процесс переговоров – это довольно сложный и в значительной степени формализованный процесс, роль личности в котором не является значительной. Переговоры – это, так сказать, общая командная игра и если кто-то выбывает из команды, то это существенно не влияет на сам процесс переговоров", – пояснил он.

С ним согласен и политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Однако отсутствие влияния он объясняет тем, что Ермак уже полгода не в должности и не влияет на переговоры.

"Здесь проблема будет в другом. Любая информация, которая будет появляться с намеками на причастность Зеленского к этому делу – вот что может ослаблять нашу дипломатическую позицию. Это может использоваться врагом против Украины в пропагандистских целях", – отметил он.

Владимир Фесенко

Оглашение подозрения бывшему главе ОП и продолжение расследования наоборот будет свидетельством того, что и верховенство права, и демократия в Украине работают, а НАБУ является независимым органом, расследующим коррупционные дела.

"Думаю, здесь, скорее, будет положительное влияние, но развитие дела Ермака именно по кооперативу "Династия" имеет потенциальные риски на будущее", — пояснил эксперт.

Надо найти баланс, иначе…

По мнению Фесенко, похоронить дело окончательно вряд ли удастся, но то, что оно растянется, несомненно.

"Во-первых, обратите внимание, подозрение Ермаку появилось через полгода после обысков у него и его отставки. И по делу кооператива "Династия", думаю, непросто будет доказать (вину – ред.), потому что права собственности не зафиксированы", – заметил он.

Ермак как профессиональный адвокат может затягивать рассмотрение этого дела, чтобы меньше было общественного интереса, постепенно нейтрализовать его негативные юридические и политические влияния. Так что затягивание – это вполне вероятный сценарий.

"Для нас важно найти баланс общественных интересов – правовых и политических, – потому что с одной стороны необходимо, чтобы расследование продолжалось, иначе будут вопросы, почему не расследуется это дело. Как был вопрос: где подозрения Ермаку? Полгода он раздавался и в конце концов подозрения появились. Хотя немного за другое, чем ожидалось, Однако должно продолжаться расследование. И здесь есть общественный интерес и запрос, как минимум, части общества", – считает политолог.

У нас война, и нужно найти баланс, чтобы расследование, где может фигурировать президент Украины, не привело к внутренней дестабилизации, не ослабило наши позиции безопасности в противостоянии с врагом. Это будет очень непросто сделать, подытожил он.

Напомним, во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 мая не будут выбирать меру пресечения бывшему председателю ОП Андрею Ермаку. Процедуру перенесли на другой день.