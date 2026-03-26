Українці незадоволені "платною" трансляцією матчу Україна — Швеція: відповідь Megogo

Синьо-жовті проведуть важливу гру у кваліфікації на ЧС-2026

Матч збірної України проти Швеції ще не розпочався, а в мережі вже спалахнули суперечки через гру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Швеція.

Що потрібно знати

Україна зіграє зі Швецією

Megogo — офіційний транслятор відбору на ЧС-2026

Медіаплатформа відповіла на критику

Річ у тім, що деякі користувачі незадоволені відсутністю безкоштовної трансляції, хоча офіційний транслятор зустрічі Megogo надає таку можливість, щоправда, лише в етері Т2 та кабельних мережах. У threads критикують Megogo й УАФ.

Наприклад, користувач denis_tsyganenko вважає, що медіаплатформа стала монополістом на цьому ринку. Він критикує сервіс через відсутність можливості придбати перегляд одного матчу. Щоб легально переглянути гру в мережі, необхідно придбати місячну підписку на Megogo (вартість від 161 до 449 грн залежно від пакетf послуг).

Дехто підтримав denis_tsyganenko, інші зазначили, що у нас у країні все ще діють закони ринку.

Ще один користувач _taburyanskyi_ попросив Megogo зробити перегляд матчу Україна — Швеція безкоштовно. Медіасервіс відповів йому, що гру можна подивитися безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Нагадаємо, для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти 2 матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть 1-матчеву дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.