Присоединился к созданию "Голоса" и пошел в странный дембель: что известно о муже Юлии Мендель

Рассказываем о карьерных взлетах и военных тайнах Павла Кухты

Муж бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, поразившей украинцев своим заявлением о президенте Владимире Зеленском, Павел Кухта писал программу для партии "Голос" и известен своей удивительной демобилизацией.

"Телеграф" решил рассказать о его биографии. Он учился в одном заведении с Гончаруком и Миловановым, что многое объясняет.

Кто такой Павел Кухта

Павел Кухта — украинский экономист, бывший член правительства и один из представителей реформаторской среды, в разные годы работавший с несколькими правительствами и политическими командами.

Широкой аудитории он известен как бывший первый заместитель министра экономики и исполняющий обязанности министра в 2020 году, однако его карьера значительно шире и включает работу советником премьеров, министров финансов и участия в политике.

Кухта родился в Киеве в 1985 году. По образованию – инженер в сфере компьютерных систем и информационных технологий, закончил КПИ. Позже перешел в сферу экономики и государственного управления. В 2010-х годах работал в экспертной среде и приобщался к реформаторским инициативам.

В разные годы Павел Кухта был советником премьер-министра Владимира Гройсмана, а также сотрудничал с министрами финансов Наталией Яресько, Александром Данилюком и Оксаной Маркаровой. Кроме того, какое-то время он был помощником народного депутата Игоря Луценко от партии "Батькивщина".

Институт Аспена

В 2018 году Кухта учился в киевском Институте Аспена — международной некоммерческой организации, основанной в 1950 году для гуманистических исследований. Штаб-квартира института находится в Вашингтоне, а одним из его инвесторов является Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество".

Среди известных украинских политиков и чиновников, которые связаны с Aspen Institute Kyiv упоминаются бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, бывший министр экономики Тимофей Милованов, даже входивший в Наблюдательный совет организации, бывшая министр образования и науки Анна Новосад, нардепы Иванна Климпуш-Цинцадзе, Леся Василенко, Ярослав Железняк и бывший глава фракции "Голос" Святослав Вакарчук.

Карьерный рост

После победы Владимира Зеленского на выборах Кухта вошел в команду реформаторов, работавшую в правительстве Алексея Гончарука. Он стал первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. После отставки правительства определенное время исполнял обязанности министра экономики, а также фактически курировал направление аграрной политики после ликвидации отдельного Минагрополитики.

В 2019 году Кухта ушел в политику вместе с партией "Голос". Он был №25 в избирательном списке политической силы и отвечал за разработку партийной программы. Регистрация как кандидата была отменена в ноябре того же года по собственному желанию. И хотя в Верховную Раду не прошел, оставался публичным представителем экономического крыла партии.

Мобилизация и удивительный дембель

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Кухта сообщил о вступлении в армию. Его супруга Юлия Мендель публично писала о службе мужа. Однако уже через месяц он вернулся в гражданскую публичную деятельность, что вызвало вопросы и критику в соцсетях.

Именно история со службой и скорым возвращением из армии стала одной из самых обсуждаемых тем вокруг Кухты. В то же время в открытых источниках отсутствуют официальные документы или подробные объяснения по поводу его увольнения со службы. Нет публичного приказа о демобилизации, официальной позиции Минобороны или комментариев самого Кухты на этот счет.

Поэтому вокруг темы сформировалось много предположений, однако подтвержденных фактов немного. Достоверно известно лишь, что весной 2022 года он заявлял о службе, а позже вернулся к работе экономическим экспертом и медийным комментатором.

После скандального интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону народная депутат Марьяна Безугла вспомнила в соцсети Х:

"Экспресс-секретарь президента Мендель — не просто предательница, у нее еще и муж "ряженый". Павел Кухта. Воспитанник грантовой среды, кандидат от партии "Голос", он в свое время был даже первым заместителем в Минэкономики и даже ВрИО. А вот в 2022 году случились пафосные фоточки в пикселе, а потом как-то пиксель исчез. А как так можно: "побывать на передовой" и вроде бы уволиться? Или просто фоткался в комнате в чужом пикселе? Очередной ряженый. Интересно, он уже уехал за границу?"

