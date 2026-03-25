Лечили здоровую ногу футболисту и пользовались советам ИИ: "Реал" оказался в эпицентре скандала

Суперклуб угодил в суперскандал

Медицинская служба мадридского "Реала" лечила здоровую ногу футболиста сборной Франции Киллиана Мбаппе. Звучит как анекдот, однако проблемы Королевского клуба оказались куда серьезнее.

Что нужно знать

Медицинская служба "Реала" угодила в серию скандалов

Последней каплей стала ситуация с Мбаппе

Бабелюк связывает это с проблемой в системе управления командой

Популярный паблик про "Реал" Madrid Zone в соцсети Х подытожил все скандалы, которые произошли с медицинской службой клуба. Непрофессионализм сотрудников Сливочных поражает:

ошиблись с диагнозом Мбаппе, обследовав не ту ногу;

назначали сапплементы (биологически активные добавки, БАД) на основе советов бесплатного Искусственного Интеллекта;

выпустили играть Тибо Куртуа , который травмировался на разминке, а теперь вылетел фактически до конца сезона;

, который травмировался на разминке, а теперь вылетел фактически до конца сезона; пропустили разрыв крестов Родриго, позволив ему играть с порванной связкой в ​​течение 30 мин. Игрок фактически вылетел из игры до 2027 года.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию в мадридском клубе. По его словам, подобное произошло из-за системі управления в "Реале".

Очевидно, что проблема здесь не только и не столько в медицинском штабе, а в менеджменте системы в целом, которая позволяет дать в штангу реально галактического масштаба. И это только то, что вылилось в сеть. Дмитрий Бабелюк

Несмотря на проблемы в медицинском штабе, "Реал" продолжает борьбу за первое место в чемпионате Испании. Сливочные уже пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако остались без Кубка Короля в этом сезоне.