Лечили здоровую ногу футболисту и пользовались советам ИИ: "Реал" оказался в эпицентре скандала

Михаил Корнилов
Килиан Мбаппе Новость обновлена 25 марта 2026, 13:19
Килиан Мбаппе. Фото Getty Images

Суперклуб угодил в суперскандал

Медицинская служба мадридского "Реала" лечила здоровую ногу футболиста сборной Франции Киллиана Мбаппе. Звучит как анекдот, однако проблемы Королевского клуба оказались куда серьезнее.

Что нужно знать

  • Медицинская служба "Реала" угодила в серию скандалов
  • Последней каплей стала ситуация с Мбаппе
  • Бабелюк связывает это с проблемой в системе управления командой

Популярный паблик про "Реал" Madrid Zone в соцсети Х подытожил все скандалы, которые произошли с медицинской службой клуба. Непрофессионализм сотрудников Сливочных поражает:

  • ошиблись с диагнозом Мбаппе, обследовав не ту ногу;
  • назначали сапплементы (биологически активные добавки, БАД) на основе советов бесплатного Искусственного Интеллекта;
  • выпустили играть Тибо Куртуа, который травмировался на разминке, а теперь вылетел фактически до конца сезона;
  • пропустили разрыв крестов Родриго, позволив ему играть с порванной связкой в ​​течение 30 мин. Игрок фактически вылетел из игры до 2027 года.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию в мадридском клубе. По его словам, подобное произошло из-за системі управления в "Реале".

Очевидно, что проблема здесь не только и не столько в медицинском штабе, а в менеджменте системы в целом, которая позволяет дать в штангу реально галактического масштаба. И это только то, что вылилось в сеть.

Дмитрий Бабелюк

Несмотря на проблемы в медицинском штабе, "Реал" продолжает борьбу за первое место в чемпионате Испании. Сливочные уже пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако остались без Кубка Короля в этом сезоне.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Килиан Мбаппе