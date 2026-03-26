Бесплатно матч Украина — Швеция покажут на ТВ: на каком канале и как настроить
Бесплатно игры национальной команды можно смотреть в эфире Т2
В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет со Швецией в рамках полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Швеция.
- Украина сыграет с Швецией
- Megogo — официальный транслятор отбора на ЧМ-2026
- Медиа-платформа покажет матч Украины бесплатно, правда, в эфире Т2 и кабельных сетях
Матч Украина — Швеция будет доступен для бесплатного просмотра на телеканале "MEGOGO СПОРТ", однако только в эфире Т2. "Телеграф" рассказывает, как посмотреть официальную бесплатную трансляцию.
Телеканал "MEGOGO СПОРТ" доступен бесплатно во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2. Пользователям, у которых "MEGOGO Спорт" не появится автоматически, необходимо просканировать каналы на приемнике Т2.
Как настроить канал "MEGOGO Спорт"
- Необходимо использовать антенну с поддержкой метрового диапазона 174-230 МГц.
- Включите телевизор и приемник Т2.
- На пульте нажать кнопку "Меню" – зайти в раздел "Настройки" – "Поиск" – "Автопоиск". После завершения процесса сканирования сохранить результат, нажав кнопку ОК на пульте управления.
- Готово – "MEGOGO Спорт" должен появится в списке каналов.
- Аналогично производится сканирование на телевизорах со встроенным Т2 приемником.
Напомним, для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут 1-матчевую дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.