Безкоштовно матч Україна — Швеція покажуть на ТБ: на якому каналі та як налаштувати

Безкоштовно ігри національної команди можна дивитися в етері Т2

У четвер, 26 березня, збірна України зіграє зі Швецією у рамках півфіналу плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Швеція.

Megogo — офіційний транслятор відбору на ЧС-2026

Медіаплатформа покаже матч України безкоштовно, щоправда, в етері Т2 та кабельних мережах

Матч Україна — Швеція буде доступним для безкоштовного перегляду на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", проте лише в етері Т2. "Телеграф" розповідає, як переглянути офіційну безкоштовну трансляцію.

Телеканал "MEGOGO СПОРТ" доступний безкоштовно у всіх областях України у цифровій етерній мережі Т2. Користувачам, у яких MEGOGO Спорт не з’явиться автоматично, необхідно просканувати канали на приймачі Т2.

Як налаштувати канал "MEGOGO Спорт"

Необхідно використовувати антену з підтримкою метрового діапазону 174-230 МГц.

Увімкніть телевізор та приймач Т2.

На пульті натиснути кнопку "Меню" – зайти до розділу "Налаштування" – "Пошук" – "Автопошук". Після завершення процесу сканування зберегти результат, натиснувши кнопку ОК на пульті керування.

Готово – "MEGOGO Спорт" має з’явитись у списку каналів.

Аналогічно виконується сканування на телевізорах із вбудованим Т2 приймачем.

Нагадаємо, для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти 2 матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть 1-матчеву дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.