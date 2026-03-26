Украина - Швеция: во сколько начало и как посмотреть матч

Сине-желтые проведут важный матч

В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет со Швецией в рамках полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Швеция.

Что нужно знать

"Телеграф" рассказывает, как посмотреть игру Украина — Швеция бесплатно. Добавим, что встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В Украине все игры отбора на ЧМ-2026, включая матчи Сине-желтых, транслирует медиа-платформа Megogo. Поединок Украина — Швеция можно посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Кино", "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Стоимость — от 99 грн/месяц. Бесплатно встречу покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Напомним, для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут 1-матчевую дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.