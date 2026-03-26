Україна — Швеція: о котрій початок і як подивитися матч

Синьо-жовті проведуть важливий матч

У четвер, 26 березня, збірна України зіграє зі Швецією у рамках півфіналу плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Швеція.

Що потрібно знати

Україна зіграє зі Швецією

Megogo — офіційний транслятор відбору на ЧС-2026

Медіаплатформа покаже матч України безкоштовно, щоправда, в етері Т2 та кабельних мережах

"Телеграф" розповідає, як переглянути гру Україна — Швеція безкоштовно. Додамо, що зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

В Україні всі ігри відбору на ЧС-2026, включаючи матчі Синьо-жовтих, транслює медіаплатформу Megogo. Поєдинок Україна — Швеція можна переглянути на OTT-платформі за підписками "Кіно", "Оптимальна", "Спорт" та у всіх "MEGOPACK". Вартість — від 99 грн/місяць. Безкоштовно зустріч покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Нагадаємо, для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти 2 матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть 1-матчеву дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.