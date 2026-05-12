Секретные дети и миллиарды от Путина: как сейчас выглядит гимнастка Кабаева

Кабаева превратилась в одну из самых влиятельных женщин РФ

Во вторник, 12 мая, олимпийская чемпионка Афин по художественной гимнастике Алина Кабаева отмечает 43-летие. Бывшая спортсменка, по слухам, является любовницей президента РФ Владимира Путина.

Что нужно знать

Кабаева и Путин не подтверждали свой роман

СМИ сообщали о детях Алины от главы Кремля

Бывшая гимнастка получает огромные деньги в РФ

"Телеграф" рассказывает, что известно о детях и богатствах самой влиятельной женщины РФ. О романе Алины и главы Кремля заговорили еще в 2008 году.

Тогда издание "Московский корреспондент" написало о подготовке к возможной свадьбе. Путин ответил жестко — газета закрылась. Официально президент РФ и бывшая гимнастка никогда не подтверждали свои отношения. Кремль последовательно опровергает слухи об их связи, а сами они не комментируют личную жизнь.

Алина Кабаева и Владимир Путин/Фото: Getty Images

Тем не менее ряд медиа считают, что у данной пары, вероятно, есть общие дети. Журналисты-расследователи сообщают о двух сыновьях Путина и Кабаевой — Иване (родился в 2015 году в Швейцарии) и Владимире (родился в 2019 году в Москве). Они проживают в условиях строгой секретности в президентских резиденциях, к примеру, на Валдае.

Что касается финансов, то Кабаева была обеспечена до конца жизни еще давно. После завершения карьеры Алина попала в Госдуму РФ от партии "Единая Россия", а с сентября 2014 года получила должность председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".

В журналистском расследовании, опубликованном в феврале 2026 года утверждается, что Кабаева получила около 6,5 миллиарда рублей (около 3,9 млрд грн), оставшихся после строительства "дворца Путина" в Геленджике.

Как сейчас выглядит Кабаева

Алина Кабаева/Фото: t.me/skygraceacademy

Алина Кабаева/Фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Алина Кабаева/Фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Алина Кабаева/Фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Алина Кабаева/Фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

Кроме того, Кабаева фактически возглавила художественную гимнастику в России. Для этого она сместила с трона Ирину Винер, которая свела ее с Путиным. Алина официально возглавляет Академию художественной гимнастики "Небесная грация", через фонд которой Кабаева управляет своим состоянием.