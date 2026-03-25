Украина - Швеция: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтые проведут важную игру

В четверг, 26 марта, национальная сборная Украины по футболу сыграет ключевой поединок отбора на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Швеция.

Что нужно знать

Украина сыграет с Швецией за выход в финал квалификации

Megogo — официальный транслятор встречи

Игру можно посмотреть бесплатно, правда, исключительно в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине игру Украина — Швеция покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Швеция будет доступен для бесплатного просмотра на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Игру также можно посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Кино", "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Стоимость — от 99 грн/месяц.

Игру Украина – Швеция прокомментируют военнослужащий Сил Обороны Украины и комментатор MEGOGO Вадим Скичко и Александр Новак. Трансляция на MEGOGO начнется в 20:20 с аналитической студии, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и экс-тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко.

Поединок Украина — Швеция пройдет на стадионе "Сиутат де Валенсия" в Валенсии (Испания). Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.