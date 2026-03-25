Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті намагаються потрапити на Мундіаль

У четвер, 26 березня, збірна України з футболу зіграє зі Швецією у відборі на чемпіонат світу-2026. Гра несе принциповий характер, адже той, хто програє, залишить турнір.

Що потрібно знати

Букмекери на боці шведів

Розсудить зустріч міжнародна бригада арбітрів на чолі з португальцем Жоау Піньєру

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Швеція. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Поєдинок Україна – Швеція пройде на стадіоні "Сіутат де Валенсія" у Валенсії (Іспанія). Протистояння складається з однієї гри, тому ціна помилки занадто велика. Збірна України зіткнулася з великими проблемами через травми — кілька ключових виконавців травмовано: Довбик, Зінченко, Михавко, Матвієнко, ще двох дискваліфіковано за перебір жовтих карток: Маліновський та Конопля.

У шведів також не все ідеально зі складом. Основний форвард команди Александер Ісак не встиг відновитись після серйозної травми.

Де дивитись матч Україна — Швеція

Матч Україна — Швеція буде доступний для безкоштовного перегляду на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Гру також можна переглянути на OTT-платформі за підписками "Кіно", "Оптимальна", "Спорт" та у всіх "MEGOPACK". Вартість — від 99 грн/місяць.

Прогноз на матч Україна — Швеція

На думку букмекерів, збірна України є аутсайдером протистояння. Аналітики vbet вважають Синьо-жовтими андердогами. На перемогу збірної України букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,08. Одночасно тріумф шведів в основний час більш вірогідний — коефіцієнт 2,66.

Найімовірнішим результатом зустрічі фахівці називають перемогу Швеції з рахунком 0:1. Коефіцієнт цієї події — 1,9.

Історія зустрічей

Українці та шведи – принципові суперники. Команди зустрічалися між собою 5 разів: тричі перемагали Синьо-жовті, 1 раз була зафіксована нічия, 1 перемога на рахунку Швеції. Збірні зіграли 2 офіційні зустрічі: На Євро-2012 та Євро-2020. Обидва рази українці перемогли з рахунком 2:1.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами українці за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.