Україна — Швеція: де і коли безкоштовно дивитися матч

Синьо-жовті проведуть важливу гру

У четвер, 26 березня, національна збірна України з футболу зіграє ключовий поєдинок відбору на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Швеція.

Що потрібно знати

Україна зіграє зі Швецією за вихід у фінал кваліфікації

Megogo — офіційний транслятор зустрічі

Гру можна подивитися безкоштовно, правда, виключно в етері Т2 і кабельних мережах

Безкоштовно в Україні гру Україна — Швеція покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна — Швеція буде доступний для безкоштовного перегляду на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Гру також можна переглянути на OTT-платформі за підписками "Кіно", "Оптимальна", "Спорт" та у всіх "MEGOPACK". Вартість — від 99 грн/місяць.

Гру Україна – Швеція прокоментують військовослужбовець Сил Оборони України та коментатор MEGOGO Вадим Скичко та Олександр Новак. Трансляція на MEGOGO розпочнеться о 20:20 з аналітичної студії, де до ведучого Сергія Лук’яненка приєднаються експерти: ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та екстренер львівських "Карпат" Владислав Лупашко.

Поєдинок Україна – Швеція пройде на стадіоні "Сіутат де Валенсія" у Валенсії (Іспанія). Початок гри о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.