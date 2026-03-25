"Революція" в українському футболі: "Шахтар" проти, "Динамо" мовчить, а Шевченко відкритий до діалогу

У вітчизняному футболі вирують неабиякі пристрасті

На заклик "Полісся" відгукнулися більшість клубів Української Прем’єр-ліги (УПЛ). Житомирський клуб вимагає реформувати систему суддівства.

Що потрібно знати

"Полісся" вимагає реформувати суддівський корпус в Україні

Частина клубів підтримує Вовків, "Шахтар" зробив заяву, "Динамо" мовчить

Шевченко скликав власників клубів УПЛ до Будинку футболу

"Верес", "Металіст 1925", "Колос", "Кривбас", "Рух", "Оболонь", "Кудрівка", "Полтава" публічно підтримали "Полісся". "Шахтар" та ЛНЗ зайняли іншу позицію — клуби не можуть виступати в ролі карального органу. "Динамо" мовчить. Про це повідомляє "Телеграф".

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич зазначив, що клуби втомилися від "старої" системи суддівства. На його думку, слід відокремити арбітрів від Української асоціації футболу (УАФ).

Українські клуби незадоволені рівнем арбітражу в Україні. Підтримка позиції "Полісся" — це сигнал, що клуби втомилися від старої системи й потрібні зміни. Мета цих змін — створення самостійного та незалежного від УАФ суддівського органу за аналогією з тим, як це працює в Англії чи Німеччині. Зокрема, щоб клуби могли прозоро бачити оцінювання, логіку призначення та ранжування арбітрів. Лише за таких умов ми матимемо шанс уникнути суддівських скандалів. Геннадій Буткевич

У "Шахтарі" у коментарі для Tribuna.com заявили, що за роботу арбітрів в Україні має відповідати відповідний орган УАФ.

Футбольний клуб "Шахтар" послідовно дотримується незмінної позиції: ми виступаємо за системний розвиток суддівства в українському футболі на основі найкращих європейських практик – з акцентом на прозорі процедури, єдині стандарти та якісну підготовку арбітрів. Ми розуміємо складність роботи арбітрів, наявність людського фактора, а також те, що формування ефективної та стійкої системи потребує часу, послідовної роботи та інвестицій у навчання та розвиток. Ми вважаємо, що це перебуває у компетенції відповідних футбольних органів і має вирішуватись у рамках встановлених процедур та регламентів. Клуби не можуть виступати в ролі карального органу. Важливо проводити розмежування між помилками, які можуть виникати через людський чинник, та змовою чи корупцією. У разі підозр у змові групи осіб чи корупційних діях відповідні органи УАФ повинні проводити перевірку, встановлювати факти та приймати рішення відповідно до регламентів. Такі рішення мають ґрунтуватися виключно на доказах, а не на припущеннях. ФК Шахтар

Президент УАФ Андрій Шевченко ініціював зустріч представників клубів, УАФ та УПЛ. Захід заплановано на 14 квітня у Будинку футболу (Київ).

Цим зверненням ми засвідчуємо вам свою повагу та відкритість до діалогу. Останніми днями ми отримали деякі листи від українських клубів та публічні заяви. Вважаємо за потрібне надати одну комплексну публічну відповідь на всі звернення. Основні принципи, на яких будується робота УАФ сьогодні, – це відкритість та прозорість. Ми завжди відкриті до спільної роботи та готові приймати адекватні та конструктивні пропозиції від вас, які відповідають регламентним нормам УАФ, УЄФА та ФІФА. Андрій Шевченко

Примітно, що київське "Динамо" не робило жодних заяв із цього приводу.

Нагадаємо, "Полісся" залишилося незадоволеним суддівством у матчі проти "Динамо" (1:2). Житомирський клуб вимагає довічно усунути від роботи арбітра Дениса Шурмана, який відповідав за VAR на грі з киянами.