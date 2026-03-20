"Шахтер" вышел в четвертьфинал еврокубка благодаря курьезу (видео)

Донецкий клуб с большими проблемами прошел польский клуб

В четверг, 19 марта, "Шахтер" сыграл ответный матч против "Леха" в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой встрече Горняки добыли гостевую победу со счетом 3:1.

Что нужно знать

"Шахтер" проиграл "Леху" в Кракове

Горняки вышли в четвертьфинал ЛК по сумме 2 матчей

Донецкий клуб в следующем раунде сыграет с "Алкмааром"

Поединок, проходивший в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски", завершился со счетом 1:2 в пользу "Леха". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм обернулся для Горняков настоящим кошмаром. "Шахтер" не играл откровенно плохо, однако практически ничего не создал в атаке. В то же время дончане допустили несколько грубых ошибок в обороне. Сначала Микаэль Ишак оформил взятие ворот головой — Дмитрий Ризнык подскользнулся и не поймал мяч. А под занавес встречи Кауан Элиас глупо сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти в свои ворота. Реализовал "приговор" все тот же Ишак.

В начале второго тайма "Шахтер" пропустил, но рефери зафиксировал офсайд. После этого тревожного звоночка Горняки наконец-то "проснулись", а в середине тайма даже забили. Важнейший гол в ворота "Леха" оформил Жоау Моутинью, который после прострела Невертона переправил мяч в свои ворота.

Таким образом, "Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги конференций благодаря забавному автоголу. На этой стадии турнира Горняки сыграют против нидерландского "Алкмаара". Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля.

"Шахтер" – "Лех" – 1:2. Первый матч – 3:1.

Голы: Жоау Моутинью (67, автогол) – Ишак (13), (45+7, пен.)

Предупреждение: Грам (49)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Тобиас, Назарина (Изаки, 62), Невертон (Эгиналду, 85), Очеретько, Педриньо, Алиссон (Феррейра, 80), Элиас (Траоре, 80).

"Лех": Мрозек, Жоау Моутинью (Аньеро, 83), Милич, Монька, Гумны (Жоэл Перейра, 46), Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родригес (Волемарк, 77), Исмахил (Голизадэ, 68), Ишак.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

Добавим, "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли "Серветт" (1:1, 1:2).