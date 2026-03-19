Российский баскетболист не поместился в "самолет Путина"

В Москве отменили авиа-рейс в Псков из-за того, что один пассажир не поместился на борту. Этим счастливчиком оказался известный российский баскетболист Тимофей Мозгов.

Об этом сообщает Mash на спорте. По информации источника, рейс Москва — Псков отменили из-за "чересчур большого роста пассажира".

Сообщается, что спортсмен должен был провести мастер-класс для детей в Пскове. Тимофей пообещал прилететь в Псков в мае.

Всякое бывает. К сожалению, программа мероприятия поменялась, поиграть с ребятами не удалось. Поэтому обещал им приехать в мае. Тимофей Мозгов

Мозгов должен был лететь на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Однако высота салона в нем — 212 см, а рост Тимофея — 216 см. Баскетболист банально не поместился в детище российского самолетостроения. Из-за этого вылет отменили, а мастер-класс в Пскове перенесли на другой день. Позднее баскетболист добрался до Пскова на другом самолете, однако программу мероприятий уже изменили.

Отметим, Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный региональный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. Президент РФ Владимир Путин активно лоббирует этот самолет. Глава Кремля неоднократно называл SSJ-100 приоритетным проектом российского авиастроения. В декабре 2025 года он заявил о полной локализации производства лайнера в РФ.

Примечательно, что в составе Специального летного отряда (СЛО) "Россия" есть несколько SSJ-100 в специальной компоновке бизнес-класса для перевозки высших должностных лиц РФ, правда, Путин летает на широкофюзеляжном Ил-96-300ПУ.

Справка: Тимофей Мозгов — российский баскетболист, игравший на позиции центрового. В сезоне 2015/16 в составе "Кливленд Кавальерс", вместе с Александром Кауном стал первым россиянином — чемпионом НБА.

