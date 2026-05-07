Тина Кароль "напросилась" на борщ к чужому жениху (видео)

Между звездами завязался внезапный флирт?

Украинский шоу-бизнес всколыхнул игривый диалог между поп-дивой Тиной Кароль и самым известным шеф-поваром страны Евгением Клопотенко. Певица публично договорилась об обеде с кулинаром, чье сердце уже занято.

Во время съемок популярного шоу "Угадай мелодию" между звездами произошел интересный диалог. Евгений Клопотенко, официально имеющий невесту Екатерину Воскресенскую, не удержался и пригласил артистку к себе в гости на главное украинское блюдо. Тина, недолго думая, приняла предложение.

Я буду есть борщ, который ты приготовишь. Я не ела еще твоего борща кокетливо ответила певица шеф-повару

На это Клопотенко уверенно заявил на камеру: "Придешь ко мне, поешь борща и скажешь отзыв".

Это уже не первый случай, когда Кароль увлекается кулинарным талантом Евгения. Исполнительница вспомнила, как пробовала его блюда в поезде "Укрзализныци" (меню для пассажиров кулинар разработал в 2024 году). Тогда звезда не сдерживала эмоций от дегустации.

Есть кое-что такое, что просто сносит голову набекрень. Омлет из житомирских яиц, деруны из Карпат, крымскотатарский плов с говядиной, курица с подольским картофелем и овощами. И это все на ночь! Клопотенко, остановись Тина Кароль

Тина Кароль похвалила меню Клопотенко. Фото: instagram.com/tina_karol

Подписчики в комментариях под видео уже успели отреагировать на "химию" между звездами. Пользователи порадовались дружескому диалогу, а сам Клопотенко ответил, что борщ уже наварил и ждет гостю.

"Тена напросилась в гости", — шутят в сети

Ранее мы писали, что известно о личной жизни Евгения Клопотенко и его женщин.