Тина Кароль "напросилась" на борщ к чужому жениху (видео)
Между звездами завязался внезапный флирт?
Украинский шоу-бизнес всколыхнул игривый диалог между поп-дивой Тиной Кароль и самым известным шеф-поваром страны Евгением Клопотенко. Певица публично договорилась об обеде с кулинаром, чье сердце уже занято.
Во время съемок популярного шоу "Угадай мелодию" между звездами произошел интересный диалог. Евгений Клопотенко, официально имеющий невесту Екатерину Воскресенскую, не удержался и пригласил артистку к себе в гости на главное украинское блюдо. Тина, недолго думая, приняла предложение.
Я буду есть борщ, который ты приготовишь. Я не ела еще твоего борща
На это Клопотенко уверенно заявил на камеру: "Придешь ко мне, поешь борща и скажешь отзыв".
Это уже не первый случай, когда Кароль увлекается кулинарным талантом Евгения. Исполнительница вспомнила, как пробовала его блюда в поезде "Укрзализныци" (меню для пассажиров кулинар разработал в 2024 году). Тогда звезда не сдерживала эмоций от дегустации.
Есть кое-что такое, что просто сносит голову набекрень. Омлет из житомирских яиц, деруны из Карпат, крымскотатарский плов с говядиной, курица с подольским картофелем и овощами. И это все на ночь! Клопотенко, остановись
Подписчики в комментариях под видео уже успели отреагировать на "химию" между звездами. Пользователи порадовались дружескому диалогу, а сам Клопотенко ответил, что борщ уже наварил и ждет гостю.
