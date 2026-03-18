Россию пустили на чемпионат мира: игроков мотивируют алкоголем

Российских спортсменов будут поощрять алкоголем

Сборная России по водному поло вернется на международную арену в ближайшее время. Россияне выступят на Кубке мира (дивизион 2).

Российский вотерполист рассказал об уникальной системе поощрений в сборной РФ

Автор хет-трика сможет после игры выпить бутылку вина

РФ впервые за 4 года выступит на международном турнире по водному поло

Примечательно, что российских вотерполистов тренеры будут мотивировать с помощью вина. Об этом сообщает mash_na_sporte. По информации источника, победа принесет российским атлетам по 1 бокалу вина. Еще бокал смогут "выиграть" авторы забитых мячей, а оформивший хет-трик получит целую бутылку.

Будет так: побеждаем — один бокал вина на человека, за каждый гол ещё один бокал вина, оформил хет-трик — можно будет выпить целую бутылку. Неназванный игрок сборной России по водному поло

Отметим, сборная РФ на групповом этапе сыграет с командами Бразилии, Великобритании и ЮАР. Турнир пройдет на Мальте с 7 по 13 апреля. Добавим, что именно в этом виде Россию впервые вернули на международную арену в командной дисциплине. 4 ноября 2025 года Международная федерация водных видов спорта опубликовала новые критерии нейтральности для россиян и белорусов, допустив представителей стран-агрессоров на международные турниры по водному поло с 1 января 2026 года.

