В России отреагировали на резолюцию ООН об олимпийском перемирии

Советский чемпион выступил против олимпийского перемирия

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против олимпийского перемирия между Россией и Украиной. Советский чемпион считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен сначала допустить россиян на Игры-2026.

Что нужно знать:

Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года

Генассамблея ООН поддержала олимпийское перемирие

Васильев считает, что Запад данным предложением вытирает об Россию ноги

Соответствующий комментарий Васильева приводит sport24.ru. Дмитрий считает, что Россия не должна выполнять резолюцию Генеральной ассамблеи ООН об олимпийском перемирии. Документ поддержали 165 стран мира. Перемирие должно начаться за семь дней до старта Игр — 6 февраля 2026 года — и продлиться еще 7 дней после завершения Паралимпиады 15 марта.

Думаю, если мы примем это перемирие, оно никак не повлияет на наш спорт. Нам давно пора закончить игру в одни ворота. Мы всегда идем на уступки, но сейчас видно, что мы перестали это делать. Мы первые идем навстречу, а о нас потом ноги вытирают. Это практику надо прекращать, и только после этого нас начнут уважать и будут с нами считаться. В русском характере всегда так, что мы великодушные и пытаемся идти навстречу всем. А Запад не понимает таких хороших, добрых и искренних жестов. Нужно с ними разговаривать с позиции силы, и тогда будут учитывать твое мнение. Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев

Напомним, власти Италии предложили идею олимпийского перемирия на время проведения зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Официальный Киев поддержал данную инициативу Рима. Власти РФ не спешат давать официальных комментариев по этому поводу.

Отметим, МОК допустил Россию к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже (без флага и гимна). Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Олимпиаде. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Играх в биатлоне, бобслее и скелетоне и лыжных гонках. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.