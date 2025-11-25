В России поставили условие для олимпийского перемирия с Украиной

Россияне хотят, чтобы их вернули на Олимпиаду с флагом и гимном

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала олимпийское перемирие. Она считает, что Россия может согласиться на него только при одном условии.

Что нужно знать

Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года

Тарасова хочет, чтобы РФ была представлена на Играх без ограничений

Власти РФ пока не комментируют данную инициативу Рима, Киев идею поддержал

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. По ее словам, для перемирия необходимо допустить РФ на Игры без ограничений (с флагом и гимном).

Олимпийское перемирие? Вообще, соглашаются все, мы что исключение? Так было всегда. Это перемирие уже сто лет как существует на период Олимпийских игр. Если мы соглашаемся, значит наша команда должна поехать в полном составе. А чего соглашаться, если наша команда не поедет? Должен быть результат этого соглашения, а он может быть сразу, если наша команда поедет на Олимпиаду. Что это за перемирие, если наши останутся дома? Татьяна Тарасова

Отметим, идею олимпийского перемирия выдвинула Италия, после чего официальный Киев поддержал инициативу Рима. Представители власти РФ пока сохраняют молчание на данную тему. Недавно Генеральная ассамблея ООН выступила за прекращение всех конфликтов на время Игр в Италии.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить Россию к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде-2024 в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ, вероятно, не выступят в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.