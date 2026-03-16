Писала песни для Тины Кароль и Селин Дион. Кто такая Дайан Уоррен, которая в 17 раз осталась без Оскара

Дайан Уоррен — известная американская сонграйтер, автор песен и саундтреков. Она обладает редким талантом создавать "хиты на века" и всегда работает "в одиночку". Ее называют настоящей легендой мировой музыкальной индустрии.

Дайан Уоррен — снова без Оскара

Как пишет The Mirror, Дайан Уоррен в 2026 году в 17-й раз была номинирована на Оскар за композицию "Dear Me", которую исполнила певица Kesha. Эта песня прозвучала в документальном фильме о самой Дайан — "Diane Warren: Relentless" (Дайан Уоррен: Неутомимая).

Дайан Уоррен. Фото: Getty Images

Однако даже не получив заветную статуэтку, Дайан Уоррен все равно вошла в историю кинопремии. Ведь с этой 17-й номинацией композитор официально стала абсолютным рекордсменом в истории Академии как человек с наибольшим количеством номинаций без единой победы. В этом году она обошла звукорежиссера Грега П. Расселла, у которого было 16 безуспешных номинаций.

Стоит отметить, что одна статуэтка у Дайан все же есть. В 2022 году она была удостоена премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Дайан Уоррен в 17-й раз не получила Оскар. Фото: Getty Images

Чем известна Дайан Уоррен?

Дайан Уоррен — американская композитор и поэт-песенник, которая специализируется на медленных поп-композициях на романтические темы. Ее работы — это буквально история поп-музыки последних 40 лет. Она написала множество хитов для мировых звезд и саундтреков к лучшим фильмам.

Среди ее главных достижений — хиты:

"I Don’t Want to Miss a Thing" — Aerosmith (из фильма "Армагеддон").

"Because You Loved Me" — Селин Дион.

"Un-Break My Heart" — Тони Брэкстон.

"If I Could Turn Back Time" — Шер.

"Nothing's Gonna Stop Us Now" — Starship.

Дайан Уоррен - авторка мирових хитов и саундтреков. Фото: Getty Images

Кроме того, со всемирноизвестной сонграйтером поработала и украинская певица Тина Кароль. В День Независимости Украины, 24 августа 2023 года, украинская дива представила композицию One Nation Under Love, которую создала в соавторстве с Дайан Уоррен.

Также они представили совместный клип, на съемки которого композитор из США приехала в Киев. Как видно на кадрах, съемки проходили около Родины-Матери, в нем Дайан играла на пианино, а Кароль пела.

