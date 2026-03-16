Во Львов идут дожди и снег: когда снова доставать зимние куртки

Зима еще напомнит о себе

Во второй половине марта погода во Львове изменится — синоптики прогнозируют затяжные дожди. А из-за понижения температуры местами осадки могут переходить в мокрый снег.

Когда именно погода во Львове ухудшится и в какие дни стоит ожидать больше осадков, спрогнозировали в "Meteofor". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

По данным, первые несколько дней в конце третьей декады месяца будут еще комфортными. В частности, 23-25 марта в городе ожидается переменная облачность с прояснениями, без существенных осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+15 °C, а ночью столбики термометров будут опускаться до 0…+2 °C.

Впрочем, уже с 26 марта погодная ситуация начнет меняться. Во Львов поступит более влажный и прохладный воздух, который принесет затяжные осадки. В четверг и пятницу прогнозируют продолжительные дожди, местами умеренные, а температура днем снизится примерно до +11…+13 °C. Ночные показатели будут держаться на уровне +2…+3 °C.

Наиболее неустойчивая погода будет с 28 марта, субботы. Осадки усилятся, а из-за понижения температуры возможен мокрый снег. Дневная температура будет колебаться около +8…12 °C и ночная — +1…3 °C. Холоднее всего будет 31 марта.

Когда будет идти снег. Фото: Meteofor

