Самая грубая брань Одесчины. Какое слово только звучит безобидно

Оно заимствовано из языка идиш

В украинском языке немало этнических диалектизмов, которые отличаются между регионами. Так, одесский говор не поймут на Галичине или Слобожанщине. В частности, слово "поц".

По данным толкового словаря, "поц" — это жаргонное слово, которое встречается чаще на Одесчине и означает глупого, ничтожного человека. Довольно часто оно приравнивается к мату и очень грубой брани.

Ведь происходит от идишского языка евреев, где פּאָץ — это половой мужской орган. Кстати, именно поэтому его можно услышать и в других странах, где есть еврейские коммуны. Так в английском даже появилось отдельное слово putz. В Украине "поц" чаще всего встречается в Одесской области в разговорном стиле. Интересно, что по звучанию слово похоже на обычное, однако многие не понимают, какое в него вкладывается значение.

Используют "поц" не только в переносном смысле как ругательство, но и в прямом — как название полового органа. Иногда это слово встречается в литературных произведениях.

Примеры использования:

Да ты что, поц , не понимаешь, с кем говоришь? (Одесская проза, И. Бабель)

