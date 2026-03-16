Самая грубая брань Одесчины. Какое слово только звучит безобидно
Оно заимствовано из языка идиш
В украинском языке немало этнических диалектизмов, которые отличаются между регионами. Так, одесский говор не поймут на Галичине или Слобожанщине. В частности, слово "поц".
По данным толкового словаря, "поц" — это жаргонное слово, которое встречается чаще на Одесчине и означает глупого, ничтожного человека. Довольно часто оно приравнивается к мату и очень грубой брани.
Ведь происходит от идишского языка евреев, где פּאָץ — это половой мужской орган. Кстати, именно поэтому его можно услышать и в других странах, где есть еврейские коммуны. Так в английском даже появилось отдельное слово putz. В Украине "поц" чаще всего встречается в Одесской области в разговорном стиле. Интересно, что по звучанию слово похоже на обычное, однако многие не понимают, какое в него вкладывается значение.
Используют "поц" не только в переносном смысле как ругательство, но и в прямом — как название полового органа. Иногда это слово встречается в литературных произведениях.
Примеры использования:
- Да ты что, поц, не понимаешь, с кем говоришь? (Одесская проза, И. Бабель)
- Проживать написанное — не быть поцом, посмешищем, а жить, как каждому Бог выделил в жизни (Книжник, 2001, № 7).
- Слушай, поц, ты сначала думай, а потом говори.
- Ну и поц ты, Петр, если поверил в эту историю.
Напомним, в украинском есть выражение "смалити халявки", которое встречалось в произведениях Коцюбинского.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое обидное слово знает почти каждый на Донбассе.