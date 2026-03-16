Украина на пороге ЕС: вице-премьер назвал реальные сроки вступления

Украина предлагает компромисс для ЕС — ускоренное вступление с дополнительным механизмом контроля

Вступление Украины в Европейский Союз может стать реальностью уже в скором времени — если выполнить все критерии в течение 2026 года, то через год можно будет подписать договор о вступлении — в 2027 году.

Что нужно знать:

Некоторые страны ЕС выступают за более осторожный подход из-за реформ

Украина предлагает механизм контроля реформ даже после вступления

После присоединения могут действовать переходные ограничения на рынки труда и финансирование

В этом уверен вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка. Как он рассказал в интервью РБК-Украина — это реально, ведь время "стынут" из-за войны. Он также объяснил, что Украина на момент вступления может и не выполнить все условия. "Пока будет длиться длительный процесс ратификации договора парламентами 27 стран ЕС, Украина сможет "дошлифовывать" технические реформы ", — отмечает Качка.

Украина предлагает компромиссный вариант, а плюсы будут не сразу

Некоторые страны сообщества относятся к быстрому вступлению Украины осторожно, поскольку хотят убедиться, что реформы в сфере верховенства права необратимы. В ответ Украина предлагает компромиссный вариант — ускоренное присоединение к ЕС с введением специального механизма контроля, который будет действовать после вступления страны в союз.

В то же время, по словам Качки, после вступления Украина не сразу получит все преимущества членства. В частности могут действовать переходные периоды: некоторые страны ЕС могут временно ограничить доступ украинцев к своим рынкам труда, а самой Украине понадобится время, чтобы научиться эффективно использовать финансирование из европейских фондов. Подобную практику применяли и в отношении других государств, ранее присоединявшихся к Евросоюзу.

Европейская мечта: кто уже в ЕС, а кто еще ждет

Страны Евросоюза и заморские территории/ Источник: Википедия

ЕС объединяет 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словения, Португалия, Португалия.

Кроме Украины, статус кандидата получили Молдова, Албания, Северная Македония, Турция, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина и Грузия. Заметим, что Европейский союз подошел не всем — Великобритания покинула ЕС в 2020 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также предлагалась модель "обратного членства", по которой Украина могла бы стать членом Евросоюза до 2027 года. Однако она не получила одобрения.