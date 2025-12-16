В оккупированном Крыму приняли решение по украинскому чемпиону

Во вторник, 16 декабря, так называемые "власти" Крыма объявили о "национализации" имущества чемпиона мира по боксу в хевивейте по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Украинца обвиняют в "сотрудничестве с Киевом".

Что нужно знать

Оккупанты отжали имущество Усика в Крыму

Украинца обвиняют в поддержке Киева и ВСУ

"Власти" Крыма провернули подобное с 84 физическими и юридическими лицами

Об этом сообщил так называемый председатель госсовета Крыма, предатель Украины и коллаборант Владимир Константинов. "Национализация" имущества боксера произошла из-за того, что Усик организовывал сборы на нужды ВСУ, а также выступил против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, Константинов назвал Александра "сторонником нацизма".

Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. Среди них — спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину, — Ред.) и организовывал сборы средств на нужды ВСУ. Владимир Константинов

Сейчас Усик готовится к защите чемпионских титулов, правда, имя его соперника пока неизвестно. Сам Александр хочет провести бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, обладающего убийственным ударом. Кроме того, "Кот" называл имя еще одного экс-чемпиона Энди Руиса-младшего, который известен невероятной победой над Энтони Джошуа. Также украинцу бросил вызов "Президент".