Боксерский поединок превратили в посмешище еще до его начала

В пятницу, 12 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу прошел чемпионский бой между Кубратом Пулевым (32–3, 14 КО) из Болгарии и Муратом Гассиевым (32–2, 25 КО) из России.

Что нужно знать

Пулев и Гассиев провели бой в хэвивейте

Кубрат потерял титул WBA

Боксеры не проходили допинг-контроль перед боем, который устраивала пророссийская организация

Поединок завершился досрочной победой Гассиева. Об этом сообщает "Телеграф".

44-летний Пулев неплохо смотрелся в стартовые раунды, методично "обстреливая" россиянина джебами. Однако в 6-м раунде Кубрат "поймал" убийственный хук и упал на канвас. Болгарин поднялся, однако рефери решил не шутить со здоровьем боксера и объявил о победе 32-летнего Мурата.

Полное видео боя Пулев — Гассиев

Отметим, накануне вспыхнул большой скандал. Пулев пожаловался, что перед боем с Гассиевым не было допинг-контроля. В итоге шоу подвергли критике еще до начала. Кроме того, любителям бокса не понравилось, что Кубрат дрался с соперником, который на 12 лет младше него.

Это требует лучшего контроля, потому что сейчас, до сегодняшнего дня, у нас нет допинг-контроля для этого боя. Это недобро. Бокс должен оставаться спортом. Бокс должен быть безопасным, а не войной. Когда у нас нет допинг-контроля, это не очень хорошо, и это будет не спорт, а война. Он должен оставаться спортом, потому что это одна из самых важных вещей – мы должны иметь качественный допинг-контроль. Кубрат Пулев

Добавим, что шоу Пулев — Гассиев проводила компания IBA (Международная ассоциации бокса), которую возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из своего состава из-за коррупции и влияния РФ. На Олимпиаде-2024 МОК сам проводил олимпийский турнир по боксу. Позднее в любительском боксе появилась новая организация — World Boxing, которой МОК передал управление в этом виде спорта.