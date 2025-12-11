План на 10 пунктов: в ЕС нашли, как обойти вето Орбана по поводу переговоров о вступлении Украины

Европейские министры достигли решения во Львове

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать официальное решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако европейские партнеры нашли временное решение, которое позволит Киеву продвигаться по пути реформ, сообщает "Телеграф".

Напомним, что каждая страна-кандидаты должна реформировать свое национальное законодательство, чтобы согласовать его с нормами и правилами ЕС. Это происходит постепенно по 35 переговорным главам, сгруппированным в шесть кластеров. Это называется acquis ЕС.

Первый переговорный кластер называется "Основы" и сосредоточен на верховенстве права, демократических институтах, защите прав человека и эффективности государственных учреждений. Открытие первого переговорного кластера означает старт переговоров со страной-кандидатом по существу, при этом этот шаг должны поддержать все 27 стран-членов.

11 декабря по итогам неформального министериала во Львове министр европейских дел Дании Мари Бьерре назвала "разочарованием" тот факт, что датскому председательству в Совете ЕС так и не удалось открыть первый кластер в переговорах с Украиной.

"Но я очень горжусь тем, что нам удалось применить более технический подход — фронт-лоудинг (т.е. заранее выполнить всю техническую работу по тому или иному переговорному кластеру — Ред.). Это значит, что процесс расширения ЕС по Украине не остановился. Он и дальше продвигается вперед, и сегодня мы подтвердили этот новый подход".

Следующее председательство — Кипр — сможет продолжить эту работу, ведь Украина принадлежит к европейской семье", — сказала министр.

Участники неформальной встречи министров во Львове

Отметим, что кипрское руководство в Совете Евросоюза стартует в январе 2026 года и продлится шесть месяцев.

В свою очередь еврокомиссар по расширению Марта Кос отметила, что в Брюсселе членство Украины в Евросоюзе рассматривают как политический элемент европейской системы гарантий безопасности для Украины.

"Это самый надежный путь к состоятельной и стабильной Украине, и именно это ключевое, чтобы любое мирное урегулирование было устойчивым", — сказала Кос.

По результатам встречи во Львове все государства-члены предоставили рекомендации относительно того, каких именно реформы они ожидают от Украины.

"На этой основе и Украина, и Комиссия, которую я представляю, теперь имеют четкий перечень задач. Это касается сфер верховенства права и демократических институтов, внутреннего рынка и внешних отношений. Реформы — в центре этого процесса, и никто не может заблокировать Украину на пути к их выполнению".

Комиссия также рассматривает этот новый этап переговоров как возможность увеличить темп и интенсивность", — добавила еврокомиссар.

Вместе с правительством Украины Брюссель согласовал новый план действий по десяти приоритетным реформам.

"Все они направлены на укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, а также на развитие сильных, подотчетных и демократических институций — тех, которые Украина нуждается в дальнейшем процессе вступления.

Это на вершине наших приоритетов на ближайшие годы. Мы не потеряем ни минуты, чтобы продвигать согласование Украины с ЕС и строить фундамент будущего мира и стабильности — не только в Украине, но и во всей Европе", — добавила еврокомиссар.

30 чиновников из 27 государств собрались во Львове

Этот план среди прочего включает:

изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия;

укрепление независимости НАБУ и САП и защиты их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния;

всесторонний пересмотр процедуры назначения и увольнения Генерального прокурора;

реформирование Государственного бюро расследований (ГБР);

безотлагательное назначение судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку.

принятие Антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы во второй квартал 2026 года;

усиление систем внутреннего контроля для предотвращения коррупции.

"Я надеюсь, что вместе с Комиссией мы и дальше будем максимально быстро внедрять все необходимые меры с украинской стороны. А также будем осуществлять мониторинг этого внедрения вместе с поддержкой наших партнеров", — подчеркнул вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.