Помянули легенду... В истории "Динамо" такого позора еще не было (видео)

Бело-синие умудрились проиграть худшей команде лиги

В понедельник, 1 декабря, киевское "Динамо" принимало "Полтаву" в рамках поединка 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Полтаве"

В день игры умер великий футболист Бело-синих Владимир Мунтян

Болельщики киевлян раскритиковали клуб за бесхарактерность

Бело-синие потерпели минимально поражение с точки зрения результата и сокрушительное — с точки зрения репутации. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевский клуб хоть и владел ощутимым преимуществом по ходу встречи, однако все равно проиграл. За "Полтаву" забивали Евгений Мисюра и Владимир Одарюк. За киевлян голом престижа отметился Александр Яцык.

В сети раскритиковали "Динамо", которое умудрился проиграть последней команде чемпионата, увеличив антирекордную серию поражений в УПЛ до 4 матчей. Кроме того, 1 декабря не стало легенды клуба Владимира Мунтяна, из-за чего на Бело-синих посыпалась дополнительная критика.

Видеообзор матча "Динамо" - "Полтава"

Также у "Динамо" огромные проблемы в еврокубках. Киевский клуб после 4-х туров заработал лишь 3 очка в основном раунде Лиги конференций и находится на гране вылета. Единственное светлое пятно в сезоне — это выход "динамовцев" в четвертьфинал Кубка Украины. В 1/8 финала киевляне прошли донецкий "Шахтер".

Напомним, в игре с "Полтавой" на тренерском мостике Бело-синих дебютировал Игорь Костюк. Он заменил на этом посту Александра Шовковского, которого уволили после поражения от "Омонии" (2:0).