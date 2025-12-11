Рождественская сказка среди войны: как выглядит главная елка в Харькове и праздничное метро (репортаж)

Дети показали в метро постановку о Белоснежке

Харьковское метро преобразилось к рождественским праздникам. На станциях подземки появились елки с шарами и звездами, фонарики и гирлянды.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на праздничных локациях и сделал потрясающие кадры.

"В метро – почти праздничный мир. На нескольких станциях установили елки. Мне повезло попасть на детское праздничное представление – это очень приятные эмоции", – написал он.

На снимках видны нестандартные инсталляции. Одним из главных украшений метро, конечно, если не считать елки, стали большие часы с подсветкой, показывающие без нескольких минут полночь.

Метро в Харькове, декабрь 2025

Эта живая сказка выглядит еще более невероятной, когда вспоминаешь о том, что происходит в Харькове сейчас. Ведь не проходит и дня, чтобы на город и область не летели российские дроны, ракеты и КАБы.

Но жизнь не останавливается, несмотря на обстрелы. Родители шьют новогодние костюмы, дети разучивают новые стихи, песни и танцы к празднику, а власти города превращают станции метро в нечто потрясающее. Когда видишь эти фото, твердо веришь, что наших людей не сломить.

Среди новогодних украшений все-таки можно увидеть маркеры военного времени. На стенде с детскими рисунками – изображения, которые просто не могли бы появиться без войны. "Мне приснилось мирное небо". "Это я в бомбоубежище". Такие надписи видны на работах маленьких харьковчан.

"Какой там Марвел? ВСУ – мой супергерой", – так юный художник подписал портрет украинского солдата.

Напомним, в канун праздников на рынке "Барабашово" в Харькове традиционно оживляется торговля новогодними товарами, особенно искусственными елками. Ассортимент большой, а цены сильно разнятся в зависимости от вида и размера дерева.