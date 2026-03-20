В Украине могут дать выходной за праздник Пасхи: кто и как его получит

Война внесла коррективы

Светлое Христово Воскресение (Пасха) является одним из самых больших религиозных праздников в Украине, который на государственном уровне всегда сопровождался дополнительным днем для отдыха. В 2026 году православные и греко-католики будут праздновать Пасху 12 апреля, в воскресенье. Однако из-за действия военного положения привычные правила трудового законодательства претерпели изменения.

"Телеграф" рассказывает, будет ли выходной в понедельник, 13 апреля, и получат ли украинцы возможность отдохнуть подольше.

Пасха 2026 – будет ли выходной в понедельник

Согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ), если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным (субботой или воскресеньем), он автоматически переносится на следующий рабочий день. Поскольку Пасха всегда выпадает на воскресенье, украинцы традиционно получали свободный понедельник.

Однако во время действия военного положения (которое регулярно продолжается) нормы КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней приостановлены. Это означает, что официального государственного выходного в понедельник, 13 апреля, не будет.

Кто все же сможет отдохнуть

Несмотря на ограничения, установленные законом для особого периода, ситуация может отличаться в зависимости от места работы:

Государственный сектор и бюджетные учреждения: правила военного времени действуют строго — понедельник, 13 апреля, будет обычным рабочим днем с соответствующей оплатой труда.

правила военного времени действуют строго — понедельник, 13 апреля, будет обычным рабочим днем с соответствующей оплатой труда. Частный сектор: руководители частных компаний и бизнеса вправе самостоятельно устанавливать график работы. Работодатель может по собственному желанию совершить понедельник после Пасхи выходным для своих сотрудников или ввести сокращенный рабочий день.

