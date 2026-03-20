В Україні можуть дати вихідний за свято Великодня: хто і як його отримає

Війна внесла корективи

Світле Христове Воскресіння (Великдень) є одним із найбільших релігійних свят в Україні, яке на державному рівні завжди супроводжувалося додатковим днем для відпочинку. У 2026 році православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, у неділю. Однак через дію воєнного стану звичні правила трудового законодавства зазнали змін.

чи буде вихідний у понеділок, 13 квітня, та чи отримають українці можливість відпочити довше.

Великдень 2026 — чи буде вихідний у понеділок

Згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП), якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним (суботою чи неділею), він автоматично переноситься на наступний після нього робочий день. Оскільки Великдень завжди випадає на неділю, українці традиційно отримували вільний понеділок.

Проте під час дії воєнного стану (який наразі регулярно продовжується) норми КЗпП щодо святкових та неробочих днів призупинені. Це означає, що офіційного державного вихідного у понеділок, 13 квітня, не буде.

Хто все ж таки зможе відпочити

Незважаючи на обмеження, встановлені законом для особливого періоду, ситуація може відрізнятися залежно від місця роботи:

Державний сектор та бюджетні установи: тут правила воєнного часу діють суворо — понеділок, 13 квітня, буде звичайним робочим днем із відповідною оплатою праці.

тут правила воєнного часу діють суворо — понеділок, 13 квітня, буде звичайним робочим днем із відповідною оплатою праці. Приватний сектор: керівники приватних компаній та бізнесу мають право самостійно встановлювати графік роботи. Роботодавець може за власним бажанням зробити понеділок після Великодня вихідним для своїх співробітників або запровадити скорочений робочий день.

