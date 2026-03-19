Соседи обзавидуются: как украсить яйца золотом или серебром на Пасху (фото)

Сам процесс — проще пареной репы, а выглядит дорого-богато

В ожидании Пасхи хозяйки ищут в интернете новые способы покрасить яйца. Желательно, чтобы это было не слишком сложно, а результат превосходил все ожидания.

Именно такой способ появился в Instagram. Яйца действительно выглядят роскошно и вряд ли кто-то из ваших соседей знает о нем.

На ролике видно, что автор использует поталь – тонкую металлическую фольгу, имитирующую сусальное золото, серебро или бронзу. Дизайнеры берут ее для декорирования поверхностей, создавая эффект роскоши.

Судя по кадрам, делается это очень легко. Пожалуй, самое сложное — это отделить белок от желтка. На правую руку необходимо надеть целлофановую перчатку и при помощи силиконовой кисти нанести на ладонь сырок белок. Отметим, что обычно для потали используется специальный клей. Однако это не тот случай.

После этого туда же кладется лист потали, который крошится пальцами. Затем туда же отправляется яйцо. При помощи движений правой кисти и пальцев, яйцо украшается кусочками золотой или серебряной потали на ваш выбор.

