Пасха в СССР была запрещена: в каком месте ее праздновали и чем обменивались, чтобы не привлекать внимание

Что известно об обычаях и как они изменились в те времена

Пасха в СССР была запретным праздником, однако украинцы обходили запреты и все же отмечали его почти подпольно. Из древних традиций сохранились в советские времена выпекание пасок в самодельных формах и украшение яиц, хотя бы луковой шелухой.

Именно в этот период зародился странный обычай праздновать на кладбище. "Телеграф" собрал, что известно о нем и почему на Пасху обменивались именно яйцами.

Где могли праздновать Пасху в СССР

Считается, что обычай ходить на Пасху на кладбище сформировался в части областей Украины и некоторых российских регионах как попытка избежать "всевидящего ока КГБ". За церквами следили, а верующих могли наказать даже увольнением с работы или исключением из учебных заведений.

Пасха на кладбище

Поэтому нашли выход — чествовали на Пасху умерших вместо Радоницы (провода или гробки), которая идет через 9 дней после праздника. К походам на кладбище в СССР относились более спокойно. Но церковь не одобряет подобные празднования у могил.

Популярный подарок на Пасху в СССР

Даже в СССР оставалась традиция обмениваться яйцами. Советской идеологии не удалось искоренить то, что зародилось задолго до христианства — египтяне и персы дарили друг другу яйца в начале весны, как символ новой жизни. Простейшие яйца — писанки, делали чаще, но все же хозяйки пытались придумать более интересные способы — прикладывали петрушку или другие травы перед покраской или делали "дряпанки" — рисунок выцарапывался на уже окрашенном яйце.

Если же не удавалось обмениваться обычными яйцами, дарили деревянные как фрагмент фольклора или элемент декора.

