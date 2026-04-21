"Это возможно". Что Украине нужно сделать, чтобы вступить в ЕС в 2027 году

Президент уже подписал один из крупнейших энергетических законопроектов

Вступление Украины в ЕС в 2027 году вполне реально, хотя для большинства партнеров это выглядит как нечто невозможное. Однако Киев проделал немало работы, чтобы приблизить европейское будущее для страны.

Об этом вице-премьер-министр Тарас Качка заявил во время мероприятия в Центре европейской политики в Брюсселе, сообщает корреспондент "Телеграфа". По его словам, в течение 20 лет многие вещи казались невозможными, но Украине удалось достичь намеченных целей.

"Мы настаивали, чтобы соглашение об ассоциации было настоящим соглашением об ассоциации. Мы хотели, чтобы оно было действительно ориентировано на интеграцию во внутренний рынок. Все эти идеи воспринимались как невозможные. Затем мы пытались убедить Брюссель, что действующее соглашение об ассоциации дает возможность для объединения рынков, и слышали: "нет, нет, нет". А потом вдруг появилось "да", — говорит Качка.

Тарас Качка

Он добавляет, что 20 апреля президент Владимир Зеленский подписал один из крупнейших энергетических законопроектов, фактически полностью согласующий законодательство Украины с ЕС для полного объединения рынков.

"Дата вступления воспринимается как нечто, возможно, "варварское", потому что каждое государство-член говорит, что не может взять на себя обязательство по конкретной дате. Мы это осознаем, но это не значит, что мы откажемся", — говорит вице-премьер-министр.

По его словам, Украине нужно четкое обещание государств-членов, что процесс переговоров о вступлении не будет бесконечным, не потеряется среди других приоритетов. Конечно, никто не исключает риски, но они мобилизуют украинские заинтересованные стороны на политическом уровне.

"Правительство, депутаты, общество, бизнес — все. Нам нужно проводить реформы здесь и сейчас, а не через пять лет, потому что есть обязательства со стороны Европейского Союза. Если Европейский Союз найдет формулировку, которая будет достаточно четкой без упоминания дать, то, возможно, это будет решением. Но думаю, что нам нужен предварительный календарь, чтобы было понятно, что реалистично для 2027 года", — подчеркнул Качка.

Он добавил: если кластеры будут открыты сейчас, например, в мае-июне, то уже в этом году Украина сможет закрыть некоторые разделы.

"Я верю, что если это количество переговорных разделов будет действительно необходимым, то мы сможем подготовить проект договора о вступлении и, в конце концов, подписать его в 2027 году. А потом его можно будет ратифицировать через несколько лет, возможно, в 2030 году", — отмечает вице-премьер-министр.

По его словам, 2027 год важен для формирования процесса присоединения таким образом, чтобы он был четким, точным и без колебаний для государств-членов и для Украины. Вот почему Киев так много внимания уделяет датам.

