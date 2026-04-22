Украинка встретила "Гарри Поттера" на улице: поступок Рэдклиффа почти довел ее до слез (фото)

Актер оставил автограф на украинской марке

На фоне новостей о войне украинцы особенно остро реагируют на любые проявления поддержки — даже случайная встреча за границей может растрогать. Именно так произошло с украинкой, которая поделилась историей знакомства с Дэниелом Рэдклифом и рассказала, как звезда "Гарри Поттера" отреагировал, узнав, что она из Украины.

Об этом случае женщина написала в комментариях под постом певицы Джамалы в Threads. Артистка обратилась к подписчикам с просьбой поделиться хорошими новостями после новостей о том, что Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ и украинец Рудинский появится в новом фильме от Netflix.

В ответ пользовательница рассказала о встрече со звездами фильмов "Гарри Поттер" — Рэдклиффом и Томом Фелтоном, сыгравшим Драго Малфоя.

По ее словам, когда актер услышал, что она украинка, он сразу же подошел, взял ее за руку и спросил, как она. Девушка отметила, что испытала искреннее соболезнование и поддержку.

Кроме того, по словам автора комментатора, Редклифф оставил автограф на украинской почтовой марке с легендарным военным сюжетом.

Дэниел Рэдклифф с фанаткой. Фото: threads

