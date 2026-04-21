Кресла зашатались: все детали громкого задержания военных ТЦК в Одессе (фото, видео)

Инцидент произошел на Балковской улице

В Одессе задержаны военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК). Этот факт официально подтвердили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП. После инцидента начато служебное расследование, уже известно об отстранении начальников одесского ТЦК от исполнения обязанностей.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей. Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системная очистка структуры от дискредитирующих службу является нашим приоритетом", — говорят в ТЦК.

В пресс-службе добавили, что на место происшествия выехало руководство областного ТЦК и СП для выяснения всех деталей, и дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных.

Задержание сотрудников ТЦК

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что начали служебное расследование: "Начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей. Также начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины поручено провести служебное расследование по данному факту".

Известно, что инцидент произошел на Балковской улице в Одессе. Местные слышали многочисленные звуки стрельбы и сняли на видео, как люди с надписями "СБУ" на одежде задержали и положили лицом в асфальт людей в военной форме. Тогда "Думская" и другие местные издания писали, что произошло задержание работников ТЦК и СП.

В то же время, полиция пока не комментировала событие, лишь подчеркнула, что все детали будут оглашены позже.

Почему задержали сотрудников ТЦК

В источниках СБУ "Суспільному" сообщили, что задержали восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. По данным Службы безопасности, они требовали 50 тысяч долларов.

Как пишет "Думская", сотрудники Пересыпского РТЦК силой затащили в бус мужчину, у которого была официальная отсрочка от службы, и, угрожая оружием, требовали у него 30 тыс. долларов.

"Они реально собирались применить кастеты и избить человека, но СБУ вовремя приняли их", — отметил собеседник "Думской".

Отметим, что официально эту информацию не подтверждали.

