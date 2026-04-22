Беременная или нет: жена Решетника заинтриговала подписчиков (фото)

Кристина неоднозначно ответила на вопрос о пополнении

Жена известного телеведущего Григория Решетника, наведшего шороха слухами о новом сезоне "Холостяка", заставила сеть гадать о возможном пополнении в семье. Кристина призналась, что вопрос о пополнении звучит в их доме почти каждый день.

В своих Instagram-stories она ответила на вопросы подписчиков, среди которых было и прямое: "Вы беременны?". Реакция Кристины только подогрела интерес.

По ее словам, когда-то они с мужем пообещали сыновьям, что после переезда в собственный дом подумают о еще одном ребенке — сестренке. И теперь, признается Кристина, один из сыновей, Иван, каждый день напоминает родителям об этом обещании, прямо спрашивая, когда же это произойдет.

Кристина Решетник ответила на вопрос о беременности.

Четкого ответа на главный вопрос многодетная мама так и не дала. "Вопрос как утверждение и оно звучит так часто у нас в доме. Мы когда-то детям обещали, что переедем в дом и подумаем о сестричке".

Известно, что в конце 2025 года семья Решетников осуществила давнюю мечту — переехала в собственный двухэтажный дом под Киевом площадью около 150 квадратных метров. Строительство длилось пять лет и завершилось, несмотря на полномасштабную войну. Новоселье семья отпраздновала в теплой атмосфере, украсив елку незадолго до нового года.

Супруги воспитывают трех сыновей — Ивана (11 лет), Дмитрия (7 лет) и Александра (3 года). Тема возможного пополнения не в первый раз возникает в их соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Алина Гросу и ее муж, которые стали родителями недавно. После месяцев интриги и скрытого животика, артистка наконец-то поделилась сокровенным — кадрами с новорожденным малышом и трогательной историей его появления на свет.