90 млрд евро от ЕС: перепадет ли что-нибудь из помощи обычным украинцам

Только треть средств предусмотрена на бюджетную поддержку

Помощь ЕС в 90 млрд евро не приведет к росту доходов украинцев — это подчеркивают эксперты. Большая часть средств пойдет на оборону, а остальные на базовое функционирование государства, в частности социальные расходы. Да и для этого предоставленных денег маловато.

Что нужно знать:

ЕС выделит Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы

60 млрд направят на оборону, 30 млрд — на бюджетную поддержку

Решение об использовании 30 млрд. принимает правительство Украины

Финансирование покрывает только часть нужд бюджета

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина выполнила все необходимые шаги для разблокирования пакета поддержки ЕС на 90 млрд евро. Структура этой помощи на 2026-2027 годы проста: около 60 млрд евро предусмотрено на оборону, еще 30 млрд евро будет выделено на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку. "Телеграф" разбирался, куда могут быть направлены средства.

30 млрд евро: на что пойдут деньги

Главная задача транша на 30 млрд евро (приблизительно 1 триллион 556 миллиардов 595 миллионов гривен по текущему курсу) — обеспечение "бесперебойного функционирования государства и основных государственных услуг". На странице Европейской комиссии, посвященной поддержке Украины, отмечено, что бюджетная поддержка ЕС уже помогла Украине "продолжать выплачивать заработную плату и пенсии" и "обеспечить функционирование основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев". Ожидается, что новый транш также будет иметь такую же логику.

Кто решает, куда пойдут деньги и каковы риски

На том, что не было объявлено точно, куда пойдут деньги акцентирует и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко. "Пока есть заявления еврочиновников относительно того, что 60 млрд останутся в ЕС и будут использованы на закупку оружия, а 30 млрд (в течение 2 лет) будут переданы правительству Украины. Что с этими средствами будет дальше — вопрос к премьер-министру и министру финансов", — отмечает он.

И хотя ожидать роста пенсий или зарплат не стоит, есть риск нецелевого использования средств. "Риски отправления дежурных "двушечек на москву" — сохраняются. Где завершение дела "Мидас"? Где информация о блокировании возможности существования аналогичных схем? Вопрос — риторический…", — напоминает эксперт.

Транш направят на социальные расходы

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, государство все равно должно финансировать социальные расходы и сейчас эти средства будут браться с макрофинансовой помощи.

Это средства, которые пойдут на покрытие социальных расходов государства – это макрофин. Говорить о нецелевом использовании этих средств нет смысла. В макрофине четко определены направления: финансирование малообеспеченных, инвалидов, заработная плата врачам и учителям Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба

В частности, эксперт напомнил, что в 2022 году социальные расходы финансировались из других источников, в частности за счет облигаций внутреннего государственного займа, который выкупил Нацбанк. "Социальные расходы будут финансироваться в любом случае, вопрос только в источниках. В данной ситуации источник — это макрофин", — резюмирует Пендзин и отмечает — ремонты дорог или подобные расходы средства не пойдут.

90 млрд евро от ЕС критически необходимы

Экономический обозреватель и главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Чёрный отметил: "90 млрд от ЕС почувствуют на себе все сектора экономики. Их отсутствие также почувствуют все, потому что даже существующую дыру в 400 млрд грн на оружие и зарплаты военным, запланированную в госбюджете, закрыть больше нечем". По его мнению, ожидается дефицит бюджета значительно больше, чем запланировано, из-за "переформатирования таможни и налоговой". "Поэтому эти деньги ЕС крайне нужны именно сейчас", — отмечает экономический обозреватель.

Без реформ некуда: что говорят о помощи в ЕС

Отметим — без нюанса не обошлось — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что "бюджетная поддержка (…) призвана помочь Украине продвинуть реформы и модернизировать страну". Она уточнила, что эта поддержка "обусловлена проведением реформ", в частности, в сфере "укрепления демократических процессов, верховенства права и мер по борьбе с коррупцией".

При этом даже эти средства не покрывают все потребности. Кредит обеспечивает лишь около двух третей финансовых расходов Украины на 2026–2027 годы. По расчетам, Украине нужны 52 млрд евро на бюджетную поддержку в 2026 и 2027 годах.

Нужно ли Украине возвращать кредит

Для Украины эти деньги от ЕС больше похожи на условный заем, а не обычный кредит с ежегодными выплатами. Украина будет возвращать кредит только в том случае, если Россия компенсирует ущерб нашей стране репарациями. До этого времени обслуживание и проценты не ложатся на украинский бюджет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что требование реформ является частью условий для вступления Украины в Европейский союз. По оценкам экспертов, Украина может вступить в ЕС в 2027 году при условии выполнения требований.